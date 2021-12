El vestido noventero más viral de Bershka para mujeres de 50 o 60 años

Si alguien te comenta que los noventa no son una tendencia, no escuches sus palabras y más en esta temporada y la siguiente. Los vestidos ajustados, coloridos y atrevidos míticos de la década de los noventa son un básico en cualquier armario. Como todo en la moda, la actitud es el rasgo más importante y por lo tanto, cualquier mujer de 50 o 60 años es libre de vestir una prenda novelera. Todas las firmas de moda se han dado cuenta, de cómo las mujeres están apostando por moda atemporal y sin reglas. Olvídate de esos prejuicios sobre las mujeres maduras y qué tipo de prendas tienen que seleccionar. No tengas miedo a llevar ese vestido que has visto hace tiempo en el lookbook de Bershka. Piensa en cómo serás el centro de atención en las cenas de Navidad o de Nochevieja. Por cierto, una regla fundamental para llevar un vestido noventero es su color, forma y diseño. Si cumplen estas tres funciones, serás viral.

Los vestidos ajustados o minis son un básico en el armario, incluso más que una camisa blanca o un vaquero de tiro alto. Recordarás cómo Jennifer Aniston o Carrie Bradshaw han llevado estos looks en sus respectivas series o en la vida real. El “vestido noventero” tiene un rasgo que por ese motivo triunfa entre todas las mujeres: moldea la silueta. ¡Lánzate!

Toca el momento de hablar cuál es el vestido noventero mejor para las mujeres de 50 o 60 años. Solamente tienes que buscar en Bershka y ver todas las opciones que hay. Aunque a continuación conozcas qué vestido es el viral del momento, podrás ver que hay más prendas. No hay una única solución.

Después de ver cómo es el vestido más vendido de Bershka para mujeres madura y no maduras, seguramente estés buscando la tienda más cercana para ir. Por cierto, si todavía no has encontrado el vestido para una cita especial o para dar la bienvenida al 2022, aquí lo tienes. Tiene todas las cualidades que nos gusta: bonito, económico y repleto de tendencias.

Después de ver el vestido satinado de Zara que llevó Marta Lozano, tendrás más claro que nunca que este tipo de prendas tienen que estar en tu armario de fiesta y celebraciones. Usa unas sandalias con tacón de cristal o unas botas XXL. Ambas opciones son las mejores para crear un look de celebrity. ¿Y el frío? No te preocupes, hay infinitas opciones para escoger abrigos acolchados y calentitos.

VESTIDO SATINADO CRUZADO PLUMAS (35,99 €)

Vestido rosa satinado. FOTO: Bershka