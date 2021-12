¡Flechazo! Tres minifaldas para lucir piernas infinitas en Navidad, Nochevieja o la noche de Reyes de Magos

Han pasado más de cincuenta años y la minifalda sigue siendo el básico de todas las mujeres. No importa si tienes 20, 40 o 60 años, porque esta prenda queda bien a todo el mundo, y en consecuencia, es un fondo de armario que funciona genial con cualquier nueva tendencia. La versatilidad que tienen las minifaldas, muy pocas prendas lo consiguen, como un buen jean o una camisa blanca estilo masculino. Mary Quant, diseñadora británica, fue la culpable (gracias por el descubrimiento), de introducir la falda mini en el armario de todas las mujeres. Desde ese momento, la evolución fue constante, pero solamente cambió el diseño, estampado, color o tejido. Nunca el tamaño cambió, aunque hay una excepción y es en los años noventa se lanzó la falda muy mini.

Temporada tras temporada, la falda mini regresa con novedades. Para próximas fechas como Navidad, Nochevieja o la noche de Reyes Magos tienes que lucir piernas infinitas con tu mejor minifalda. Hemos encontrado tres minifaldas, que son un auténtico flechazo. ¡No pierdas detalle!

Espectacular es el único adjetivo que nos viene a la mente, cuando vemos la falda mini de Mery Turiel. Ella apuesta por este tipo de prendas, y consigue ese efecto que tanto nos gusta: piernas sin límites. Deja por un tiempo la falda midi y añade en tus looks de diario o de evento, una buen minifalda.

¿Cómo tiene que ser la minifalda clave para arrasar?

1. Tiene que medir 36 centímetros.

2. No hay edad límite.

3. No lleves medias transparentes.

4. El denim es obligatorio.

Seguramente recuerdas la falda viral de Zara y cómo Rocío Osorno ha sabido crear diferentes looks. Al igual que las influencers mejor vestidas como son las francesas. Todas ellas apostaron por una falda que logró hacer versiones más vanguardistas y rompedoras de todas las tendencias de este verano.

A continuación conocerás cuáles son las tres minifaldas qué están haciendo auténticos lookazos.

FALDA MINI FRUNCES (22,95€)

Falda mini de tiro alto. FOTO: Zara

Una prenda de tiro alto está en todos nuestros looks, y por ese motivo, esta minifalda de Zara es una compra segura. El detalle que más está gustando es el corte francés. Añade un toque elegante.

MINIFALDA DENIM COLOR (13,99 €)

Minifalda vaquera en tono verde. FOTO: Mango Outlet

Si estás buscando una minifalda rebajada, aquí tienes la prenda. Como antes te hemos comentado, el tejido denim siempre tiene que estar en tu minifalda. Mango Outlet es la mejor firma para buscar auténticos chollos.

FALDA MINI TABLAS (17,99 €)

Minifalda blanca con tablas. FOTO: bershka

¿Eres una fan incondicional de los años noventa? Esta falda blanca con tablas está pensada para unas buenas botas XXL. Añade al look cualquier top brillante y un beauty look. No te olvides por supuesto de un bolso mini con cadena.