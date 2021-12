Carla Hinojosa encuentra el pantalón de Zara con lentejuelas que sirve tanto para salir en Nochevieja o una reunión de trabajo

Las lentejuelas no solamente tienen que aparecer en tu armario en el mes de diciembre. Este tipo de material, normalmente es difícil de combinar o hay cierto temor de crear un outfit y que no funcione. Las firmas de moda, saben que la lentejuela es divertida y queda siempre bien, por ese motivo Zara tiene ese pantalón de fondo de armario con mucho brillo. Carla Hinojosa ha afirmado con su último look, que la lentejuela tiene mucha vida y puedes llevar este pantalón en Nochevieja o en una reunión de trabajo e incluso en una entrevista para el puesto de tu vida. No tengas miedo en arriesgar y apuesta por un material que está abandonado durante todo el año.

¿Cuál es el truco para no sobrecargar el look? Usar una prenda que sea más “simple”. Carla Hinojosa escogió un jersey gris, muy sencillo, pero a la vez la mejor compra que puedes hacer. Este tipo de prenda ayuda a centrar la atención en el pantalón y no parecer una bola de discoteca.

Para ir a tomar algo con unas amigas, una comida especial e incluso para la cena de Navidad con tus compañeros de trabajo, este pantalón te salva de cualquier emergencia.

PANTALÓN PUNTO LENTEJUELAS LIMITED EDITION (49,95€)