Chaleco acolchado: Cómo llevar una pieza clásica siguiendo tres consejos de expertos en estilismo

El siguiente capítulo después de superar la locura con los abrigos acolchados, ahora llega el chaleco en la misma versión. Si todavía no has caído en las redes del acolchado, ya te advertimos después de conocer tres consejos sencillos, simples y rápidos de los siguientes estilistas, en menos de cinco minutos tendrás en tu cesta de compra virtual, varios chalecos acolchados en diferentes colores. Seguramente habrás visto en Instagram, a influencers con esta prenda y cómo han logrado viralizado sus looks. Después de conocer cómo llevar una prenda, que al principio parece compleja porque pertenece a un tipo de estilo concreto y te darás cuenta que no es así, necesitarás uno para cada día de la semana. ¡No pierdas detalle!

Los chalecos son tendencia y aparte, nos encantan. Quedan bien con todo, desde un vaquero de tiro bajo, una minifalda de cuero e incluso un traje sastre. Por supuesto, no pienses que llevar un chaleco hace que aumente tu figura, todo lo contrario. Esta prenda ayuda a estilizar y potenciar tus curvas.

Estamos convencida que habrás identificado este chaleco al momento. Rocío Camacho, influencer y diseñadora de moda, tiene en su armario el chaleco que Zara llevó a todos los armarios. ¿Cómo se consigue llevar el chaleco acolchado con el mismo estilo que las expertas en moda? Todos los detalles a continuación.

Primer consejo: La actitud.

“Primero de todo, tienes que olvidar que el chaleco solamente es usado por mujeres clásicas”, explica Lydia Martín, estilista de famosas e influencers cuando acuden a alfombras rojas o grandes eventos. Lydia nos cuenta que “el chaleco acolchado es un básico de fondo de armario. Todas tenemos que tener esta prenda, porque hay uno para cada estilo. Yo tengo uno corto, morado y con lentejuelas”.

Laura Escanes con el chaleco acolchado blanco más bonito. FOTO: @lauraescanes

Segundo consejo: Encontrar el color.

Rafael Allende confirma que para tener un chaleco acolchado este invierno es necesario “escoger tonos como el blanco, verde oscuro, negro o marrón”. El estilista, acostumbrado a aconsejar a mujeres de diferentes edades, afirma que “depende de cómo es la figura, el chaleco será diferente.. El blanco es para mujeres con caderas estrechas y el negro para curvas anchas”.

Tercer consejo: Vaquero o minifalda.

Si ya tienes un chaleco acolchado, y no sabes con qué combinar para crear un superlook, Mireia Martín, estilista de cantantes afirma que solamente hay dos prendas “el vaquero de tiro alto o bajo con efecto campana o una minifalda”. Ambas opciones estarán en tu armario desde que comenzó la temporada. Mireia aconseja que como accesorio “un bolso de cadena metálica y unas buenas botas XXL. Siempre hay que añadir el toque noventero”.

Después de conocer cuáles son los tres consejos principales para vestir un chaleco acolchado, ahora toca saber qué tres prendas de este estilo son las preferidas.

CHALECO ACOLCHADO EFECTO PIEL (39,95€)

Chaleco acolchado negro. FOTO: Zara

CHALECO EFECTO NYLON REVERSIBLE (25,99 €)

Chaleco acolchado con un 25% poliéster reciclado. FOTO: bershka

CHALECO GUATEADO (19,99 €)

Chaleco acolchado en tono rosa claro. FOTO: H&M

La última decisión la tienes ahora tú. Ya conoces cómo llevar y cuáles son los trucos de estilismos para lucir bien el chaleco.