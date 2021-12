Cómo hacer un maquillaje natural y fácil de repetir en casa siguiendo tres trucos de maquilladores de influencers

En menos de dos días, tienes que tener preparado el conjunto para la cena de Nochebuena y para la comida de Navidad. Ya sabemos que tendrás el mejor outfit de todos los invitados, pero... ¿Tienes listo un buen beauty look? En estas citas tan importantes, no te valdrá con una sombra impactante o un colorete efecto mojado. Tienes que apostar por productos diferentes, y lo más relevante, apostar por técnicas de maquillaje o de corrección de imperfecciones como una auténtica celebrity o influencer. Todas ellas, siempre tienen una piel y mirada perfecta, porque van acompañadas de expertos que saben ocultar en menos de un minuto, cualquier granito de última hora o destacar las facciones sin resaltar el color.

No solamente es el maquillaje, tienes que prestar mucha atención al cabello. Aunque conociendo cómo es tu rostro, solamente tienes que copiar los peinados que habrás visto en Instagram. Nuestro recogido favorito es sin ninguna duda, la coleta alta o el moño bajo. Apunta todos los trucos que nos han contado a La Razón Lifestyle, los mejores maquilladores.

Rocío Osorno, Mery Turiel o Teresa Bass son las influencers que están consiguiendo los mejores beauty looks de este invierno. No son complicados, aunque para conseguir un resultado parecido al que tienen ellas, habrá que eliminar algún elemento, pero que no eliminará nada para un resultado espectacular.

El creador de los looks anteriores, está realizado por el artista Roberto Siguero. El profesional del maquillaje y cabello, consigue unos beauty looks de celebrity de los años 20. Para Rocío Osorno apostó por un moño bajo y pedrería alrededor de los ojos. Y para Teresa Bass, el maquillador escogió el clásico ‘smokey eye’ en color azul.

Toca el momento de conocer qué trucos son los más sencillos y rápidos para dejar a todo el mundo sin palabras.

Base de maquillaje

“Una piel bonita y sin ninguna imperfección es muy fácil de conseguir, si se tiene una buena base de maquillaje”, afirma Lorena Sanz, maquilladora de influencers. Ella tiene siempre en su neceser de profesional, la mejor base de todo el mercado. ¡Apunta la siguiente referencia!

FONDO DE MAQUILLAJE FLUIDO Y MODULABLE (42,99 €)

Base de maquillaje de Dior. FOTO: Dior

Sérum

“Unificar la piel y añadir una máxima protección es fácil de conseguir, si tienes en el baño un buen sérum”, cita Álvaro Palomar, peluquero y maquillador profesional de famosas. “Cuando vienen a mi salón, siempre aplico el mismo producto: ‘Advanced Genifique’ de Lancome”, explica el proceso para enriquecer la piel con los 7 extractos de pre y probióticos que contiene el cosmético.

CONCENTRADO ACTIVADOR DE JUVENTUD (95,24 €)

Sérum para activar la recuperación de la piel. FOTO: Lancome

Marcar la ceja

Las cejas son claves para que el beauty look sea de 10. “Nunca se pueden olvidar a la hora de elaborar el maquillaje, marcar las cejas. Utiliza siempre tonos ceniza y no muy oscuros”, argumenta María Lorain e indica para hacer bien este paso que “una buena máscara de cejas, dará mayor densidad y color al pelo sin marcarlas demasiado”.

THE EYEBROW MASCARA 549 (12,95 €)

Máscara fijadora de cejas. FOTO: 3INA

Ahora toca practicar un maquillaje de celebrity, así estarás segura cuando toque el momento de hacer el look final.