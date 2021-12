Baby botox y por qué es la técnica estética favorita de Meghan Markle o Kylie Jenner

Todas las celebrities han apostado por conseguir una piel brillante, lisa y perfecta, con una técnica que no es nada nueva, pero sí que tiene matices actuales. Baby botox es un retoque estético muy aclamado entre el público joven. Es un tratamiento más demandado por personas de 25 años, que por personas con pieles maduras. En esta herramienta de belleza, que como hemos comentado está renovada, no hay diferencia de géneros, debido a que tanto mujeres como hombres acuden a clínicas especializadas para realizarse inyecciones. No solamente el botox sirve para atenuar las arrugas de expresión, sino que previene las mismas sin paralizar los músculos. Eso sí, aunque recurras a esta técnica, nunca olvides de usar tus cremas hidratantes o ese sérum con vitamina C en tu rutina de belleza.

Los millennials y la generación X han visto la rapidez que tiene el botox, y son más las personas jóvenes que se han apuntado al movimiento baby botox. Las zonas preferentes entre los usuarios son la frente, el entrecejo y las icónicas “patas de gallo”. Si has decidido recurrir a esta herramienta estética, siempre acude a expertos de medicina estética.

¿Quién no quiere tener una piel brillante, lisa y sin ninguna imperfección como Emma Roberts? Claramente, la respuesta es un sí. Para eso, tienes que cuidar muy bien tu beauty look y por supuesto, la rutina facial de día y noche. Aparte de todo esto, aplicar baby botox siempre ayuda.

“El método tradicional muchas veces hace que las personas se vean con los rostros congelados y sin expresión. El “baby bótox”, consigue suavizar la contracción del músculo, y de esta manera previene la formación de arrugas, en vez de paralizarlo”, aclara Dr. Moisés Amselem, referencia mundial en el campo de la medicina estética.

Meghan Markle, Duquesa de Sussex ha recurrido a baby bótox para no perder un efecto que muy pocas mujeres consiguen cuando cumplen los 40 años: la naturalidad. A medida que se van cumpliendo los años, las mujeres pierden elasticidad y colágeno, y aunque uses la mejor base hidratante del mercado, estas técnicas refuerzan la firmeza de la piel.

No solamente la corona británica conoce los beneficios de baby botox, también las grandes divas de Instagram han descubierto cómo potencia el baby botox, las facciones de su piel. Kylie Jenner es un ejemplo de celebrity joven que ya se inyectó este tipo de botox. No todo es maquillaje lo que lleva la hermana pequeña de las Kardashian.

Imagen de Kylie Jenner de Instagram. FOTO: @kyliejenner

¿Cuál es la edad recomendable para iniciarse en el baby botox? Tal y como afirma el Dr Amselem “la edad aconsejable para su aplicación en ambas técnicas es orientativa. Todo depende del paciente y de la posterior examinación de su gesticulación y prever dónde irá formando sus arrugas de expresión con el paso del tiempo”.

El botox tradicional suele ser aplicado a personas rondando los 30, el baby está pensado para personas más jóvenes, en torno a los 20 o 25 años.