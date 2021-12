Las melenas rubias o morenas se despiden (por un tiempo) para dar la bienvenida al color del 2022: El gris

Las celebrities han dado un paso firme y desde el 2020, están revolucionando el mundo del cabello. El movimiento de melenas con canas fue empezado por las famosas en eventos o presentaciones, y en consecuencia, todas las mujeres han visto una oportunidad de fomentar y mejorar su pelo gris. Olvídate de tener que ir cada mes a la peluquería, para recuperar o arreglar el color del tinte. Aunque, si te quieres apuntar al gris y no es por motivo de edad, sí que tendrás que ir a sitios profesionales porque es un tono complicado. No es aconsejable hacer este tinte en casa, debido a que si quieres matices o añadir un toque diferente al pelo, no lo conseguirás. No es lo mismo que añadir tintes de color rubio o moreno.

Sí piensas que solo hay un tipo de gris, estás muy equivocada porque hay una variedad muy bonita y colorida. Estamos convencidas, que después de leer este texto, estarás planteando un cambio radical y posiblemente dirás adiós a tu melena rubia.

Laura Sánchez con melena gris. FOTO: @wellaproes

¿Recuerdas la melena morena y extra larga de Laura Sánchez? Hace un tiempo nos encontramos en el Instagram de Wella Professionals España, a la modelo con un cabello totalmente gris. Desde ese momento, nos hemos dado cuenta de que no hay edad para escoger este tono. Si eres atrevida y lanzada, el gris quedará genial en tus looks.

Gris Ostra

Sharon Stone con cabello gris ostra. FOTO: Pinterest

Este tipo de gris es apto para melenas rubias o morenas. Piensa en los matices que colores tiene una ostra, y ahora imagina cómo quedará ese color en el cabello. Los detalles nacarados, plateados y platinos, combinan a la perfección y permiten mejorar el cabello. Si tienes una base oscura, no te preocupes porque tiene la capacidad de adaptarse bien a este tipo de bases.

Gris Claro

Un gris no tiene que estar orientado a un fondo oscuro. Muchas influencers de 40 o 50 años, están escogiendo detalles claros para no oscurecer sus melenas. Así consiguen mayor luz y brillo en sus melenas y cuidan las facciones del rostro. ¡Qué más podemos pedir!

Silver Ombré

Kim Kardashian con melena gris. FOTO: Charles Sykes / GTRES

La reina de Instagram no podía faltar en este listado de mujeres que han llevado o siguen con su melena gris. Kim Kardashian no dio el paso de teñirse toda la melena, ella escogió las mechas con un tono rubio muy claro. Al igual que las mechas ‘balayage’, fueron un auténtico boom, el resultado es de película. Saldrás de la peluquería con ganas de presumir de cabello en Instagram o en la cena de Navidad.

El mejor producto para cuidar el cabello gris es el siguiente que hemos encontrado en Primor.

MASCARILLA REPARADORA CAPILAR (1,99 €)

Mascarilla para cabellos teñidos. FOTO: BIOVENE

Una mascarilla es la clave para hidratar el cabello. Una vez a la semana, tienes que aplicar este tipo de productos después de usar el champú. Esta mascarilla es un tratamiento acondicionador intensivo.