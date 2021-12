Las chicas que adoran los ‘total blacks’ van a querer copiarle a MARÍA POMBO su vestido más sexy (y pijo) para Fin de Año

‘Y en el reloj de antaño, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás’. Como diría la canción de Mecano, un año más estamos preparadas para despedir el año. Aunque no es el Fin de Año que habíamos soñado, otra vez marcado por el coronavirus y los contagios, sí que lo vamos a dar todo con nuestros looks aunque sea para celebrarlo en casa. Que oye amigas, no importa el lugar si no lo compañía. Y en este caso el estilismo también.

Y hablando de looks, ha sido ver este total black de María Pombo de lo más sexy y pijo y caer rendidas a él. ¿Lo mejor? Que es todo de su marca Name the Brand y nosotras nos hemos enamorado de este vestido negro que no puede ser más sexy. ¡No puede estar más guapa!

Vestido Lyon (89,95€)

Vestido Lyon. FOTO: Name the brand

Vestido largo de satén con escote en pico, detalle de blonda alrededor de escote y cintura con abertura en el delantero. Además, el blazer también es de su misma marca. Un look sencillo y perfecto para pasar la Nochevieja en casa sin prescindir de la elegancia.