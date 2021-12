Eugenia Osborne se adelanta a la primavera con este vestido que será pura tendencia

Cuando todavía estamos en plena época navideña, lo que estilísticamente significa lentejuelas, terciopelos, y brillos en general, y cuando todavía son muchas las que están dando las últimas vueltas a su look de Nochevieja hablar de la próxima primavera parece casi un sacrilegio. Pero lo cierto es que el mundo de la moda no para nunca, y aunque nuestras cabezas no puedan pensar en algo más allá de Navidad, la rueda de las tendencias sigue girando y la industria ya va dejando asomar prendas de nueva colección que querremos llevar la siguiente temporada.

Una de las más recurrentes en cuanto llega el buen tiempo es el vestido boho, especialmente el de largo midi, que es perfecto para llevar con tus botas favoritas y hasta con sandalias y alpargatas cuando llegue el buen tiempo. ¿La última en apuntarse a la tendencia? Eugenia Osborne, que ha lucido un diseño de lo más romántico para sus navidades en el campo. La hija de Bertín ha lucido un vestido largo de giorgette con detalles étnicos metalizados de la firma Maksu que ya hemos incluido en nuestra carta a los Reyes Magos.

Eugenia Osborne ha lucido un vestido de aires boho de lo más romántico FOTO: @eugenia_osborne

Vestido midi estampado, de Maksu (240 euros)

Vestido midi estampado, de Maksu FOTO: Maksu

Eugenia se ha atrevido a lucirlo con unas bonitas sandalias de ante en color rosa con detalles de pompón, que le dan todavía un aire más romántico a todo el conjunto.