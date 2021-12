María Pombo estrena un traje de dos piezas en Navidad que es perfecto para tus próximos eventos de invitada

Desde algo más de un mes, por el Instagram de algunos de nuestros influencers patrios favoritos hay un nombre que no paraba de sonar, Himba. Aunque intuíamos que se trataba de una firma de ropa lo cierto es que no ha sido hasta hace bien poco que hemos podido confirmar la noticia. Y como suele pasar en estos casos, las prendas de esta marca ya empiezan a aparecer entre las instagrammers como símbolo de apoyo. La primera en hacerlo ha sido María Pombo, quien no ha querido dejar pasar la oportunidad de aprovechar una de las noches más especiales del año para lucir uno de los conjuntos más bonitos de la nueva firma de su amiga Maria García de Jaime. Uno que la propia confundadora de la marca ya había llevado en la campaña promocional y que habíamos visto en su red social, y que ahora por fin vemos cómo llevarlo en un evento especial.

El conjunto en cuestión se trata de una chaqueta de hombros estructurados y de talle corto en tejido jacquard con motivos florales y una hilera de botones dorados con dibujos naturales grabados y pantalón estampados de talle alto y pernera terminada en campana. Todo junto crea un total look de lo más original y favorecedor solo apto para atrevidas.

Chaqueta Ambrosianas, de Himba (180 euros)

Chaqueta Ambrosianas, de Himba FOTO: Himba

Pantalón Apolonia, de Himba (120 euros)

Pantalón Apolonia, de Himba FOTO: Himba

Por nuestra parte le damos el visto bueno a esta marca que todo apunta a que se convertirá en uno de nuestros sitios favoritos a los que recurrir en cuanto empiecen nuestros próximos citas para ser la invitada perfecta.