Los pantalones pijos (de campana y tiro alto) que MARÍA POMBO eleva a deseo navideño para llevar con todas nuestras botas cowboy

Llevamos meses pensando en todos los looks que queríamos lucir esta Navidad para volver a brillar y ser las estrellas de estas fiestas, pero visto como se está poniendo la cosa, solo he metido en la maleta jerséis, vaqueros y prendas comfy. Sí, aquellas que tanto llegamos a odiar después del confinamiento y que ahora parece la mejor idea para pasar las fiestas visto como están aumentando los contagios por el coronavirus. Que sí, que el nuevo ‘Juego del Calamar’ es llegar a Nochebuena sin ser positivo. Y para una noche o una comida en casa con tu núcleo familiar más cercano, el look de María Pombo nos parece perfecto.

Y es que la influencer ha lucido un pantalón de campana y tiro alto de su marca Name the Brand en un color marrón que nos encanta.

Pantalón Dolly Caramel (69,95 EUR)

vaqueros. FOTO: name the brand

Vaqueros campana. FOTO: Name the brand

Un vaquero marrón que María Pombo ha combinado con camiseta blanca, cárdigan camel y un abrigo del mismo tono. Y todo combinado con una botas cowboy negras. ¡Maravilla!