Cuando TAMARA FALCÓ dice que este es el pantalón más cómodo, elegante y pijo para pasar la Navidad en casa, hay que hacerle caso

¡Qué mañana es Nochebuena y pasado Navidad! Pero amiga, no vamos a engañarnos... Con lo mal que se está poniendo de nuevo la situación de la pademia por coronavirus en España y en el resto de Europa, mejor quedarse en casa, rodeada de tu núcleo familiar y no ponerte ni poner en peligro a los tuyos. A lo mejor es el momento de dejar las lentejuelas y los brillos a un lado y pensar en looks más cómodos para una Navidad en casa, con comilonas, mucho sofá y Netflix. Y el último look de Tamara Falcó en su cuenta de Instagram es perfecto para todo esto.

Después de llevar dos jueves sin asistir al ‘El Hormiguero’ y dejándonos sin sus lookazos, nos acaba de compensar con esta fotografía.

“Podría ser la prenda más comfy del mundo Mantalon y encima responsable con el medioambiente… Mantalon es un proyecto de Guille Gamucha. Él quería diseñar un pantalón versátil perfecto para toda ocasión. Lo he estado utilizando estos días y es súper cómodo… ¿Qué os parece?”, nos dice la marquesa en su cuenta de Instagram.

Un pantalón de rayas que ha combinado con un jersey de cuello de polo en pico y mocasines en camel. ¡Un look de lo más pijo!