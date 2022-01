ROCÍO FLORES dice ‘sí’ a empezar el año con el mono lazo de lentejuelas de Zara que las chicas que más saben de moda ya tienen en su armario

De Violeta Mangriñán a Marta Lozano. Y para despedir el año, Rocío Flores. Ya os avisamos que este mono con lazo y lentejuelas de Zara iba a ser la estrella de Nochevieja, y así ha sido aunque fuera para celebrarla en casa. Que el año se tiene que empezar con el máximo brillo posible y así lo ha hecho Rocío Flores. Y es que la hija de Antonio David ha dejado muy claro en su cuenta de Instagram que tenía muchas ganas de deja atrás este 2021 y lo ha hecho con sus mejores galas.

¿Qué aún no lo has visto bien? Pues no sé a qué estás esperando, porque además, en la web de Zara lo acaban de reponer en todas las tallas ya que ayer había volado. Así que si te quieres hacer con este mono, no esperes mucho o te volverás a quedar sin él. Ya os digo yo, que de esto se un rato, que este mono no llega a las rebajas de Zara 2022.

Stories Rocío Flores. FOTO: @rotrece

MONO LAZO LENTEJUELAS (59,95€)

Mono lazo. FOTO: Zara

Se trata de este mono corto con hombros descubiertos y tirantes finos ajustables con lazadas. Detalle de lazo con pliegues en delantero y aplicación de lentejuelas combinadas a tono con elástico tipo nido de abeja en espalda.