El jersey de punto trenzado rosa MÁS BONITO (y para todas las edades) está en H&M para llevarlo durante todo enero con vaqueros

Jerséis hay muchos, pero no todos tan bonitos como este de H&M Y nos lo ha descubierto nuestra influencer más 50 favorita. Sí, estamos hablando de Carmen Gimeno que el otro día nos hizo enamorarnos del jersey de jacquard de punto de Zara más elegante y ahora lo he vuelto a hacer con este rosa. ¿Esperar a rebajas? Pues ya sabemos que este jersey no ha entrado de momento en las rebajas 2022 de H&M porque ya tiene lista de espera en varias tallas en su web. Eso sí, nos chiva la disponibilidad que en tienda física aún hay muchos a la venta.

Estamos hablando de este jersey en punto trenzado suave con cuello redondo en rosa, hombros caídos y mangas amplias. Remate de canalé en cuello, puños y bajo.

Jersey en punto trenzado (39,99 €)

Jersey trenzado. FOTO: H&M

Y en la web también está disponible en color crema y en todas las tallas.