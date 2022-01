María Pombo ha hecho que nos olvidemos de las rebajas para necesitar en nuestro armario este jersey de Mango de lo más colorido

¿Preparada para olvidarte de las rebajas? Sí, nosotras somos esas que entran a Mango a por la rebajas de enero 2022 y acaban comprando en la nueva colección. Sí, somos. No nos vamos a engañar. Pero oye, que está vez no es nuestra culpa, si no de María Pombo y este jersey de nueva colección de Mango a todo color que es perfecto para los días más fríos que tenemos por delante. Y si viene Filomena de nueva también estaremos abrigadas y a la moda.

Estamos hablando de este jersey de punto jacquard con tejido de punto grueso, bicolor en azul y verde con diseño oversize, cuello redondo y manga larga.

Jersey punto jacquard (39,99€)

Jersey punto. FOTO: Mango

¡Nos parece ideal para llevar con vaqueros!