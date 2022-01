Vestir bien en enero es tener en el armario la blazer de cuadros de MARÍA POMBO que además está de rebajas

Aunque Instagram le haya borrado esta fotografía a María Pombo, cosa que no entendemos, nosotras fuimos lo suficientemente rápidas para capturarla y no quedarnos sin este lookazo para empezar el año. Que ha terminado la Navidad amigas, pero la parte positiva es que han empezado las rebajas. ¿Habéis comprado ya algo? Yo en mi nivel de loser no llegué a tiempo a lo que tenía fichado en Uterqüe. Llamadme gafe, sí. Pero oye, la blazer de cuadros de María Pombo te eleva cualquier look a tendencia máxima. Y es de su marca Name the Brand.

Y más si la combinas con unos pantalones de piel tan en tendencia como hace ella. Aunque solo tenemos esta fotografía y no os podemos insertar el post con todo el carrusel de fotos que subió la influencer. Sí, Instagram se lo ha borrado por actividades delictivas. ¿Será por posar en la carretera? No entendemos nada.

María Pombo con el look más en tendencia. FOTO: @mariapombo

Blazer Rachel (91€)

Americana en tejido de cuadro multicolor. FOTO: Name The Brand

Además de estar de rebajas, tienes la falda de cuadros también a juego y rebaja para marcarte un total look al más puro estilo Gossip Girl.