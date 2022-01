Los tonos definitivos de cabello con efecto antiedad que recuperan al momento el brillo y la hidratación

No importa que seas rubia, morena o pelirroja, el 2022 tiene tintes de cabello para cualquier mujer. Empezar el año con un cambio de pelo, siempre es buena idea. Sigue el ejemplo de Alba Díaz con su castaño con matices de avellana o las mechas vainilla de Pilar Rubio. Tanto las influencers como las celebrities han pedido cita en sus salones de belleza durante las primeras semanas de enero, y nos han dejado a todos con la boca abierta. Di adiós a tu corte y tinte natural que llevas hace varios años. Por supuesto, si eres de esas personas que siguen llevando un rubio clásico, este año te servirá para dar un giro radical a tu estilo.

Si Carmen Lomana hace unos días sorprendió a todo el mundo con un nuevo corte de cabello, y Vicky Martín Berrocal siguió los mismos pasos de cambio de look, ahora te toca a ti. Si no tienes claro que color de cabello es el mejor para ti, no pierdas detalle de la mejor lista de los colores más top del momento.

No podemos olvidar las mechas doradas con efecto verano, que ahora lleva Mery Turiel. La influencer no suele arriesgar mucho en su pelo, pero sabe qué color se lleva y con ese truco siempre juega. Aunque tengamos menos de 365 días para ir a la peluquería, siempre es mejor ir ahora porque seguramente dentro de unos meses hay nuevas tendencias en cabello.

Antes de todo, primero tienes que saber cómo es tu piel y el color de tus ojos. Conociendo estos dos factores esenciales, podrás decidir cuál es el color del tinte. Un ejemplo muy sencillo es una persona con los ojos verdes, el color que tendrá que escoger es un castaño. No obstante, el 2022 es el año de romper las reglas y salta normas clásicas.

CINCO COLORES DE CABELLO PARA EL 2022

Expensive brunette

La técnica que está arrasando en las peluquerías es totalmente nueva y es perfecta. Expensive brunette es el nombre que escucharás todo el rato este invierno. Está pensando para cabellos apagados o con falta de hidratación. Si tu base es un castaño, has encontrado el tinte que mejor te sentará. Consigue la mezcla de varios tonos.

Mechas caramelo

Sara Carbonero es inspiración a la hora de vestir y también en sus cambios de looks. Nos sorprendió con una melena nueva, algo discreto, pero elegante. La presentadora ha escogido unas mechas caramelo que añaden luz a la melena y al rostro. Es la mejor manera de no recurrir al aburrido rubio.

Pelirrojo ginger

Si eres una mujer atrevida y quieres un tinte divertido y bonito, no dudes en el pelirrojo ginger. Esta opción es nuestra favorita, porque queda fenomenal en pieles blancas y oscuras. Miranda Makaroff es la mejor embajadora de este tinte.