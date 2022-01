Pilar Rubio nos ha dejado flipando con su cambio de look; se atreve con el rubio y las mechas vainilla tan en tendencia

Nuevo año, nuevo look. Si hace unos días era Vicky Martín Berrocal la que nos sorprendía con un sorprendente corte de pelo, o Carmen Lomana la que se hacía el corte de cabello más elegante de 2022, ahora es Pilar Rubio la que como ella dice “hace honor a su apellido” y se pasa al rubio con este nuevo look con el que ha dejado flipando a todos sus seguidores de Instagram. ¿Puede quedarle mejor? Bueno, la pregunta sería que no le queda bien a la presentadora. Pero es que con estas mechas vainilla está guapísima.

Para empezar la semana y el año, Pilar Rubio ha pasado por su peluquería de confianza y ha lucido espectacular con una melena nueva gracias al ‘Dark Vainilla’, con el que ha combinado su color oscuro con las mechas vainilla que aportan ese toque dorado y dan mucha luz al rostro.

Año nuevo, color nuevo. Y además, un tono que hace parecer aún más joven a Pilar Rubio.