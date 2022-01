Tranquilas amigas que CRISTINA PEDROCHE no se ha rapado y este es su primer look después de las Campanadas (con moño incluido)

¿Se ha rapado de verdad Cristina Pedroche? Tranquilas amigas que no y ella lo ha explicado todo hoy en su vuelta a ‘Zapeando’ tras las Campanadas. “Cuando me enseñó el diseño, Josie me dijo que odiaba el pelo, que ahí no había manera de cuadrarlo. Me dijo que me lo tenía que cortar, que me tenía que rapar la parte de abajo pero ablando con caracterización, pensamos en esconder todo el pelo de forma natural y cuando lo vio le convenció. Además, es que si yo me rapo ahora mismo, lo normal es que mi cabeza no esté toda lisa o del mismo color, por lo que al final optamos por eso”.

¿Se ha rapado Cristina Pedroche? Esa fue la pregunta que nos hicimos todas al ver a Cristina Pedroche quitarse el casco y aparecer sin cabello en las Campanadas. ¿Será un truco de maquillaje? Eso nos preguntábamos nosotras esa misma noche y sí amigas, hemos acertado. De un long bob francés a la altura de los hombros peinado con las puntas hacia dentro a un long bob rosa con ondas surferas, pasando por un afro. Cristina Pedroche ha lucido tres cortes de pelo diferentes en menos de una semana y para su vuelta a ‘Zapeando’ ha lucido un moño con una horquilla de mariposa símbolo del renacimiento.

Además, ha vuelto a lucir unos pantalones de Manuel Piña, el mismo diseñador que eligió en las Campanadas sacando el vestido de su museo. Manuel Piña fue un diseñador de moda español que falleció en 1994, uno de los fundadores de la Pasarela Cibeles, arquitecto de la llamada “Marca España” que colaboró con todos los artistas de la llamada Movida madrileña, como el dúo Costus o el fotógrafo Alberto García-Alix. Sus creaciones son obras maestras del pret-a-porter español.

Un pantalón plateado tan en tendencia esta temporada de nuevo con tachuelas y un top negro a modo de bandeau. ¡Bravo, Cristina! Los ‘haters’ dirán lo que quieran, pero Cristina Pedroche siempre nos ofrece uno de los mejores momentos de moda del año y este año lo ha vuelto a hacer.

¿Quieres copiarle el look a Cristina Pedroche? En la marca española Laagam hemos encontrado unos pantalones plateados que son una maravilla.

Studio 54 pants (79€)