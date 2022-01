Todos los cortes de cabello que las mujeres con melenas cortas necesitan pedir en su peluquería desde este momento

Tres características tienen los peinados que serán los más solicitados en el 2022 por mujeres con el pelo corto: versátil, se adaptan a todo tipo de rostros y mejora las facciones. Empezar el año con un cambio de look es la mejor decisión. Si estás cansada del mismo peinado y no sabes qué corte es el mejor, teniendo en cuenta que tienes el pelo corto, no te preocupes porque tienes más opciones de las que imaginas. Piensa en celebrities como Úrsula Corberó o Laura Escanes. Ellas dos han llevado un cabello muy corto y atrevido, y han demostrado que las melenas XXL son tendencias del pasado.

El cabello corto ofrece múltiples opciones. Cuando llegues al salón de belleza, tendrás una amplia gama de imágenes de famosas con pelo corto. No tengas miedo a cortar el pelo. Siempre sienta genial un cambio y más en el mes de enero, para volver a la oficina después de las vacaciones totalmente renovada. Bob, pixie o shag son cortes de cabello que podrás escoger. ¡No pierdas detalle!

PIXIE CON FLEQUILLO

Actress Ursula Corbero at the screening of 'Everybody Knows (Todos Lo Saben)' and the opening gala during the 71st annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals in Cannes, France FOTO: JACOVIDES-BORDE-MOREAU / BESTIMAGE GTRES

La mejor embajadora del pelo corto es Úrsula Corberó. La actriz ha llevado el pelo corto de múltiples formas, pero nuestra favorita es cuando apostó por el corte pixie con flequillo. Es tan versátil, que cuando acudía a una red carpet conseguía tener un toque elegante.

CORTO Y RIZADO

¿A quién no le gusta cómo queda el peinado de Begoña Vargas? La actriz ha demostrado que las chicas con pelo rizado pueden llevar flequillo, y por supuesto un corte corto. Si eres fan del flequillo, apuesta por el que lleva la actriz y descubre lo cambiante que puede ser.

SHAGGY

El corte shaggy ya no es ninguna novedad. Desde hace dos años, las famosas devolvieron la fama a un peinado de los años sesenta. La opción perfecta para los cabello cortos es el que lleva Miley Cyrus. Añade capas como la cantante, para potenciar y dar volumen.

MELENA MIDI

Alexandra Pereira acertó en el momento que decidió cortar su larga melena. Su Instagram es la mejor forma de convencerse que un cabello corto puede ser fácil de llevar y de manejar. La influencer siempre lleva su melena perfecta, y en muchas ocasiones para no aburrirse suele añadir ondas, un efecto wet o un moño baño.

BOB CON FLEQUILLO

¿Pelo corto y flequillo? Un sí y muy seguro. Laura Escanes desde el primer momento que se cortó el cabello, hasta el día de hoy está demostrando que el pelo corto mejora las facciones y queda genial a cualquier edad.

RAPADO

Cristina Pedroche no fue la primera en raparse y desatar una locura en las redes. Jordan Alexander, actriz de Gossip Girl es una de las culpables de poner en el foco este peinado. Si eres atrevida y quieres un cambio radical, aquí tienes un peinado.