El nuevo corte de pelo de SARA CARBONERO es y será el favorito de la chicas castañas de cabello fino en 2022

No hay día que Sara Carbonero no cree una necesidad o una tendencia, y esta vez lo ha hecho desde su casa, en familia y con un look de lo más comfy y casual para pasar la Navidad. Pero esta vez nos hemos fijado en el corte de pelo de la periodista y no es su estilismo. El corte de pelo long bob a capas y con unas mechas balayage en rubio miel que será el favorito de las chicas castañas en 2022.

Sara Carbonero ha retocado su corte de pelo y ha confirmado que las capas son tendencia con un look con el largo perfecto para no perder el volumen y sin tener que recurrir al pelo corto. Un corte perfecto para aportar volumen, sobre todo para las chicas que tiene el pelo fino y que quiere aportar volumen, movimiento y ese toque ondulado a su melena.

Stories de Sara Carbonero. FOTO: @saracarbonero

Además, Sara Carbonero le ha dado un toque de color perfecto para las chicas castañas con estas mechas balayage miel que iluminan el rostro y más en estos meses que tenemos el tono de piel más apagado. ¡Nos encanta!

¿Quién se apunta a un cambio de look para empezar 2022?