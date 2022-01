El uniforme de enero más en tendencia y pijo es el de Amelia Bono con pantalones culotte de piel y abrigo camel

Por algo la elegimos como una de las españolas mejor vestidas en el pasado año. Y Amelia Bono ha querido empezar el año dándonos la razón y no hay día que no marque tendencia con casa uno de sus looks. Después de despedir el año con un vestido negro de Uterqüe que nos robó el corazón a todas y los zapatos de animal print con brillos que eran una fantasía, ahora ha vuelto de su escapada a la nieve marcándose uno de esos estilismos que solo pueden llevar las amantes de la moda. Y no solo por como ha combinado las prendas más en tendencia con las más clásicas y atemporales, si no por la actitud con la que Amelia Bono lo lleva.

La hija de José Bono ha disfrutado de un almuerzo en Madrid junto a su excuñado Aitor Gómez, exnovio de su hermano José. Recordamos que el verano del año pasado se conoció la noticia de que José Bono Jr. y su por entonces pareja Aitor Gómez habían puesto punto y final a su relación antes de conocer la separación de Amelia Bono y Manuel Martos. La expareja incluso tenía preparativos de su boda ya en marcha, pero finalmente decidieron tomar rumbos separados pero por lo que vemos acabaron bien porque Amelia y Aitor siguen siendo amigos.

Amelia Bono por las calles de Madrid. FOTO: USG/GSLV GTRES

¡Un look de 10! Y es que Amelia Bono es mucha Amelia Bono y se ha marcado un lookazo de esos que es perfecto para ir a la oficina, a un evento, una comida con amigas o incluso una cita nocturna. Vaya donde vaya triunfará, porque es elegancia, tendencia y moda en estado puro. No se le puede poner ni una pega a este estilismo. ¿No os parece lo mismo?

Un look de insider de moda formado por jersey negro básico, un abrigo clásico en color camel que luce sobre los hombros para darle mucho más rollo y unos pantalones de piel culotte con unos botines negros con el tacón en dorado. Además, Amelia Bono lo luce con un maxi collar de eslabones y medalla que hace que sea ya el estilismo que todas soñamos.

Amelia iba peinada de manera desenfada con un mono. ¿Lo joya de la corona? El bolso Yves Saint Laurent, concretamente el modelo Loulou que cuesta 1.990 euros.