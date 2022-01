AMELIA BONO empieza 2022 en modo jefaza de las tendencias con este vestido negro y zapatos de pelo de UTERQÜE que van a ser nuestra compra en rebajas

Ni pijama, ni ropa cómoda. Amelia Bono sacó sus mejores galas para pasar Nochevieja en casa. Que oye, no cada día se despide el año y se empieza uno nuevo. Y como no, la hija de José Bono lo ha hecho con un total look de Uterqüe, que recordemos que parece que se ha hecho con toda la nueva colección de la marca de Inditex antes de que cierren todas sus tiendas. Y es que por algo Amelia Bono ha sido una de las mejores vestidas del año que dejamos atrás y también empieza haciendo números para serlo este 2022.

¿Aún no has visto el look? Pues aviso que te va a gustar desde el vestido a los zapatos.

Vestido cruzado hebilla (179€)

Vestido negro hebilla. FOTO: Uterque

Zapato tacón pelo (99€)

zapato tacón pelo. FOTO: uterque

Se trata de este vestido midi confeccionado en un tejido fluido satinado con escote en pico cruzado con lazada interior y hebilla dorada. Detalle de pliegues en el hombro y bajo con picos y diseñado para un efecto acomodado a la figura.

Los zapatos son tipo salón de pelo natural con diseño acabado en punta e inserción de cristales de joya naturales.