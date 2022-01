Amelia Bono y Manuel Martos se van juntos de viaje: ¿reconciliación a la vista?

Cada año, cientos de famosos eligen las estaciones de Baqueira Beret en el Pirineo Catalán para disfrutar de unos divertidos días de nieve. En su día, la familia real frecuentaba este enclave cada año en sus vacaciones de Navidad, y recientemente se ha podido ver allí a la presentadora Luján Argüelles en compañía de un misterioso hombre con el que se mostró de lo más cómplice. Ahora, ha sido Amelia Bono la que se ha desplazado hasta los picos más altos del Valle de Arán para pasarlo en grande con sus cuatro hijos, Jorge, Manuel, Gonzalo y Jaime; y, de paso, lucir un atuendo invernal espectacular.

Pero Amelia Bono no ha ido hasta Baqueira Beret solo acompañada de los más pequeños de la familia, sino que Manuel Martos tampoco ha querido perderse esta escapada familiar. Aunque ella es más activa en sus redes sociales y comparte con frecuencia bonitas estampas junto a sus hijos en la nieve, su ex ha sido mucho más discreto y no ha sido hasta hace poco cuando el cantante ha hecho lo propio en su cuenta oficial de Instagram.

De este modo, la expareja vuelve a demostrar la buena sintonía que hay entre ellos a pesar de la separación, haciendo verdad aquellas palabras que ambos compartieron en sus redes sociales para anunciar su ruptura: “Seguiremos juntos y unidos toda la vida por nuestros 4 tesoros, que son lo más maravilloso que tenemos, y por todo lo que han significado estos años juntos. Nuestro amor y nuestro cariño seguirá siendo igual de importante, igual de bonito, igual de grande, pero diferente. Y seguiremos viviendo nuestra felicidad con nuestros hijos y familias de la misma manera que hasta ahora”.

Amelia Bono y Manuel Martos son el perfecto ejemplo de una separación amistosa, y no resulta extraño que realizan planes juntos desde que pusieron punto final a su matrimonio. Sin embargo, la mayoría de sus reencuentros se limitan a una sola jornada, y, que se conozca públicamente, esta es la primera vez que organizan un viaje de varios días, alimentando así los rumores de reconciliación entre ellos.