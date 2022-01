Dos versiones low cost de las botas ideales con plataforma noventera de Prada que tiene Violeta Mangriñán

Encontrar unas botas que destaquen durante todo el 2022, por ser bonitas y llamativas es fácil y sencillo. Aunque en esta temporada hay miles de opciones de zapatos, como las cowboy o las merceditas, nosotras nos quedamos con un modelo que vimos ayer en el Instagram de Violeta Mangriñán. La influencia que tiene siempre súper looks y es una auténtica guía de inspiración, ayer llevó esas botas que necesitas en nuestro armario. ¿De dónde son? Son de Prada, debe ser que Fabbio Colloricchio le está influyendo a la hora de escoger firmas italianas de moda. De todas formas, Violeta siempre lleva las últimas tendencias de Zara o tiene ese vestido cómodo y atrevido para arrasar un sábado noche.

Las botas de Violeta Mangriñán, sinceramente, se nos van de presupuesto. Si decidimos optar por estos zapatos, nuestra cuenta de ahorros estará en números rojos. No obstante, cómo queremos unas botas iguales o parecidas, hemos encontrado dos versiones low cost que sí que podrás comprar.

Violeta Mangriñán y sus botas noventeras

Violeta Mangriñán con las botas más virales. FOTO: @violeta_mangrinyan

Son las botas que te dejan sin palabras. Al tener esa plataforma es fácil de caminar y seguro que no duelen los pies. Además, al tener un rojo vivo es muy fácil de combinar, pero la mejor elección es el negro como lo lleva Violeta Mangriñán.

Este tipo de calzado, no solamente es para mujeres de 30 años, también si tienes 50 años. Da igual la edad, porque estas botas tienen un efecto que a lo mejor no te has dado cuenta: piernas infinitas. Estiliza muy bien la silueta y, por lo tanto, están pensadas para una minifalda o un pantalón estrecho. Aunque si quieres añadir un toque más noventero, opta por un pantalón con campana.

Imagen del story de Violeta Mangriñán. FOTO: @violeta_mangrinyan

BOTAS CON PLATAFORMA EN JACQUARD FLORAL (1.130€)

Botas rojas con plataforma. FOTO: Prada

Estas botas pertenecen a la colección de Otoño/Invierno 2021 de Prada. Todo el mundo llegó a la misma conclusión cuando las vio por primera vez: cómodas y originales.

Si ya estás enamorada de estas botas (normal), no te preocupes porque hemos encontrado dos versiones low cost, muy parecidas a las originales. No hace gastar tanto dinero, sí tienes la opción de otras siluetas más económicas. Con el dinero que ahorras, puedes hacer una buena compra segura de cosméticos que necesita tu neceser. ¡Todo tiene ventajas!

BOTAS COLOR TOSTADO DE EFECTO COCODRILO (36,75 €)

Botas con plataforma. FOTO: Asos

BOTAS NEGRAS CON PLATAFORMA Y TACÓN ALTO (58,99 €)

Botas negras con lentejuelas. FOTO: Asos

Sin palabras estarás ante las dos opciones de botas que hemos encontrado. La primera está pensada para ir a la oficina y la segunda para disfrutar de la noche de Madrid.