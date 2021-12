Papá Noel ha regalado a Dulceida las sandalias con plataforma de Versace que ya tienen Ester Expósito y Beyoncé

No te preocupes, porque no has tenido tiempo de incluir unos buenos zapatos para la próxima temporada de verano en tu lista de Papá Noel. Seguramente no tendrías en mente, cuál es la sandalia perfecta o qué color será el protagonista. Como ya es habitual, Dulceida enseña tendencias de última hora y en algunas ocasiones hace muy buenos pronósticos de moda. Al igual que otras influencers, Dulceida ha mostrado sus regalos de Navidad. Entre las sorpresas, hay unas sandalias con plataforma en color rosa, que te sonarán mucho. Estos zapatos son de Versace, y ya los han llevado celebrities como: Ester Expósito y Beyoncé.

No nos podemos olvidar que la primera en revolucionar Instagram con estos zapatos fue Chiara Ferragni. Desde ese primer momento, todas las famosas y anónimas, querían tener, este par de sandalias de Versace en sus armarios.

Historia de Instagram de Dulceida. FOTO: @dulceida

La verdad es que no pueden ser más bonitos los zapatos de Versace. Son unas sandalias satinadas, con tacón grueso y de pulsera. En cuanto al color, hay una gran variedad, pero si tenemos que elegir uno sería el rosa. Añade un toque noventero.

¡Mira el efecto pierna moldeada! Beyoncé (que está espectacular con lo que sea) apostó por estas sandalias. Nosotras para hacer la búsqueda más fácil a los Reyes Magos, hemos encontrado la versión low cost. Gracias Zara, por ayudar de nuevo.

ZAPATOS CON TACÓN DE SATÉN CON PLATAFORMA 155MM (1090.00€)

Sandalia con plataforma en color rosa decorada con cristales. FOTO: Versace

SALÓN PLATAFORMA TEJIDO (69,95€)

Sandalias con tacón alto con efecto satén. FOTO: Zara

La única diferencia es el color. El rojo es una apuesta arriesgada y segura, queda genial con un total look black.