Esta es la camisa de MARÍA POMBO que las mujeres de 30 y 40 años están agotando porque es la ELEGANCIA para Nochevieja (y todo el año) con vaqueros

No hay nada como una camisa blanca de lo más especial para hacerte el look. Y solo te hacen falta unos vaqueros y una blazer para que sea perfecto. Y este outfit de María Pombo es un claro ejemplo de elegancia para terminar este 2021 y dar la bienvenida al 2022. ¿No te lo crees? Espera a verlo.

Y es que María Pombo ha combinado una blusa blanca perfecta y de lo más romántica de su marca Name the Brand con una blazer negra y unos vaqueros negros. Que aunque muchos vayamos a celebrar la Nochevieja en casa, este look es perfecto y elegante lejos de lentejuelas y terciopelos.

Blusa Ceci (59,95 EUR)

Blusa María Pombo. FOTO: Name the brand

Blusa María Pombo. FOTO: Name the brand

Una blusa de algodón de tejido bordado, botonadura frontal de nácar, detalle de volantes en cuello y puños, y pieza plisada a modo volante en el bajo. ¡Maravilla!