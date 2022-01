Carmen Lomana como buena amante de las tendencias sabe que las botas más altas te hacen el look a cualquier edad

No se puede ser más jefaza de las tendencias que Carmen Lomana que ha empezado el año dando un recital de como vestir bien a cualquier edad. Si primero fueron los leggings de cuadros de Zara, después la camisa de plumas verdes viral, ahora llegan las botas más altas por encima de la rodilla que te hacen el look a cualquier edad en invierno y que además son perfectas para tapar más trozo de pierna y no pasar frío.

Por no hablar de lo que estilizan hasta a las mujeres más bajitas. Sí, has leído bien. Aunque muchas veces tendemos a pensar que cuanto más alta la bota peor para las mujeres bajitas, error. Si la bota es de caña alta nos estilizará mucho más, en cambio si optamos por una bota de caña corta nuestra pierna visualmente se cortará y nos hará parecer aún más bajitas. Y Carmen Lomana como buena experta en moda lo sabe.

Carmen Lomana ha combinado unas botas altas por encima de la rodilla de caña ancha con un vestido corto estampado y un abrigo en tonos claro con pelito para sobrellevar mejor este “frío pelón” que hace en Madrid estas semanas.