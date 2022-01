Ocho podcast sobre relajación y meditación esenciales para dormir feliz, tranquila y con calidad en el sueño

¿Quién no tiene en su móvil alguna aplicación para escuchar un podcast? Da igual la temática, todo el mundo está enganchada a los nuevos programas de radio, donde se exponen temas actuales con nuevas formas de comunicar. En esta ocasión, para esos días que vuelves de la oficina muy cansada y no te apetece pensar en la reunión de la mañana siguiente, la mejor herramienta es escuchar un podcast. Ya no necesitas, esas cintas vintage para escuchar el sonido del mar o el cántico de unos pájaros en un bosque salvaje. Ahora, estos programas de relajación y meditación, están centrados para que la persona, duerma mejor sin tener que suponer que te despertarás en mitad de la noche.

Es complicado escoger cuál es el mejor podcast para dormir como un bebé. Todas sabemos qué dormir más de ocho horas es importante, para tener un efecto de buena cara al día siguiente. Por muchos cosméticos que utilices, si has pasado una mala noche tu rostro estará decaído y habrá una aumento a peor de las primeras líneas de expresión o posibles manchas.

Los mejores podcast para dormir

1. Aprender a meditar

Imagen principal del podcast, Aprende a meditar. FOTO: Spotify

Este podcast original de Spotify, está pensado para relajar al oyente en cualquier momento. La intención principal de este programa de radio es enseñar desde el primer momento a cómo se tiene que meditar. Es totalmente gratis. Perfecto para escuchar con amigos o pareja.

2. La canica azul

Imagen oficial del podcast, La canica azul. FOTO: Spotify

Cuando estás leyendo un libro, siempre imaginas otro mundo y suelen sumergirse en las aventuras de los protagonistas. Este mismo hilo, lo realizarás escuchando el podcast, La canica azul. Las historias que escucharás basadas en la mítica fotografía de la Tierra, tomada en 1972 por el astronauta Schmitt, hará que pienses en otros espacios para finalmente dormir.

3. Mercedes Flow Yoga

Imagen oficial del podcast, Mercedes Flow Yoga. FOTO: Mercedes Flow Yoga

Practicar deporte es bueno para la salud física y mental. Mercedes Flow Yoga es el podcast más de moda entre los amantes de este deporte. Si te estás iniciando o eres una auténtica experta en el mundo del yoga, este programa te servirá para mejorar e ir a la cama relajada.

4. Entiende tu mente

Imagen oficial del podcast, Entiende tu mente. FOTO: Spotify

Al igual que hay muchos programas sobre humor, música o moda, también hay de temática sobre psicología. Entiende tu mente es el podcast del que todo el mundo habla, principalmente porque ayuda a entender cómo es tu mente de una manera más profesional y profunda. El programa está compuesto por estudiantes de psicología, un psicoterapeuta y una coach. Totalmente gratis en Spotify.

5. Nadie sabe nada

Imagen oficial del podcast, Nadie sabe nada. FOTO: Youtube

La risa es la mejor medicina cuando te encuentras con estrés o has tenido un mal día. Nadie sabe nada, podcast de Andreu Buenafuente y Berto Romero, te sacarán una sonrisa nada más escuchar sus voces. De esta manera, conseguirás irte a la cama feliz y relajada.

6. Se regalan dudas

Lety Sahagún y Ashley Frangie son las creadoras del podcast, Se Regalan Dudas. En este espacio, hay hueco para hablar de muchos temas, pero el que más nos interesa para conseguir un punto de relajación están basados en el silencio, en la mente creativa o el tabú de ir a terapia. Son programas sencillos y relajados, que ayudan a evadir al oyente.

7. La maleta de Carla.

Imagen oficial del podcast, La maleta de Carla. FOTO: Spotify

Si estás cansada de buscar una serie para antes de dormir, o no hay ninguna temporada nueva, es buen momento para escuchar el podcast, La maleta de Carla. La periodista, Carla Llamas creó un podcast que consigue trasladar al que escucha el programa, viajar por todo el mundo desde la cama. Lograrás dormir en menos de cinco minutos y por supuesto, soñarás que estás en esos lugares.

8. Durmiendo

Imagen oficial del podcast, Durmiendo. FOTO: Apple podcast

Si después de escuchar todos los podcasts anteriores, no has conseguido dormir bien, no te preocupes porque tenemos la solución. Durmiendo es el podcast, estrella en Apple, que está logrando guiar a los oyentes a cómo conciliar el sueño de varias formas. Mediante meditaciones sobre reflexiones, resolverás tus dudas sobre el insomnio.