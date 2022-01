8 hoteles por toda España para escapar de la Navidad y recuperar el relax perdido para empezar 2022 como toda una reina

¿Descansar de unas vacaciones? Está pregunta es tan común cuando miramos el calendario y vemos que solamente quedan unos días para volver a la oficina. Antes de que suene el despertador, tienes la oportunidad de escapar de las luces de Navidad y la multitud de gente, para que puedas desconectar de verdad y empezar este 2022 de la mejor forma. España tiene hoteles que no solo sirven para ir a visitar nuevos lugares, si no también para relajarse con todos los servicios que tienen. Así, nadie te dirá cuando vuelvas a tu mesa de trabajo, ¿necesitas unas nuevas vacaciones o que llegue la Semana Santa? Por cierto, estamos convencidas que nuestras celebrities favoritas utilizan este método de desconexión para volver a sus vidas, totalmente renovadas.

Como en otras ocasiones, hemos elaborado un mapa completo por España. Conocerás cuáles son los mejores hoteles para hacer una bomba de humo a los Reyes Magos. Olvídate de los árboles con luces de colores, los villancicos o los mercadillos de Navidad. Alrededor de los siguientes hoteles solamente hay tranquilidad y aire puro.

Silken Durango

Silken Gran Hotel Durango. FOTO: imagen cedida por la marca

A menos de 25 minutos de Bilbao, se encuentra Silken Gran Hotel Durango. Ubicado en un hermoso valle a las faldas del Parque Natural de Urkiola, este hotel está pensado para desconectar nada más entrar por sus puertas. El entorno que rodea al hotel, permite al cliente elegir entre playa, montaña o simplemente disfrutar de la zona Spa.

BLESS MADRID

No nos extrañaría que cuando hayas visto el hotel Bless Madrid, no hayas entendido nada, pero todo tiene una explicación. Si te alojas en este hotel en el corazón de la ciudad, no tendrás que salir para nada y el ruido será la música que pongas tu en la habitación. No te puedes perder, la piscina que tienen en su terraza y por supuesto, la oferta gastronómica.

Castilla Termal Valbuena

Imagen de la habitación en el hotel, Castilla Termal Valbuena en la localidad de San Bernardo, Valladolid. FOTO: Castilla Termal Valbuena

En el interior de la Ribera del Duero, se encuentra Castilla Termal Valbuena, un hotel para perderse entre sus muros históricos y el arte medieval de su interior. Es un monasterio cisterciense del siglo XII, mejor conservado de Europa, que ahora sirve para ofrecer a sus clientes una paz completa. Todas las habitaciones conservan el encanto misterioso de un monasterio.

Silken Laguardia

Silken La Guardia. FOTO: Imagen cedida por la marca

Dentro de Laguardia, localidad de en la provincia de Álava, está uno de los hoteles más pensado para desconectar y que cuando salgas de allí tengas que preguntar qué día es. Silken Laguardia, cuenta con restaurante en el interior, piscina exterior de temporada, centro de fitness y bar, en otras palabras, no tienes que salir para nada. En lo único que tienes que pensar es en descansar.

Hotel Cosmo Valencia

Viajar a Valencia siempre es buena opción, principalmente porque siempre hay algo que hacer o simplemente quieres descansar y en el Hotel Cosmo, lo podrás hacer. La situación de este sitio es inmejorable, ya que está al lado del Ayuntamiento, el Mercado Central y la Lonja de la Seda.

Hotel Cort

Ir a Palma de Mallorca no tiene que estar siempre orientado a la playa, también se tiene que conocer el casco histórico, sus diversas galerías de arte y por supuesto, toda la gastronomía. Si quieres hacer todas estas actividades y además descansar, solamente tienes que ir al Hotel Cort. Su ubicación es la mejor, porque tienes la Catedral de Palma de Mallorca a menos de 10 minutos y restaurantes innovadores a muy pocos pasos.

Hotel Motel One Barcelona-Ciutadella

Las increíbles vistas desde el Hotel Motel One Barcelona-Ciutadella. FOTO: Hotel Motel One Barcelona-Ciutadella

En esta lista no puede faltar la ciudad condal y sus reconditos lugares. Hotel Motel One Barcelona-Ciutadella es ese hotel que sirve tanto para descansar, como para conquistar la ciudad. ¿Por qué tiene tanto éxito? Principalmente por la combinación de la típica construcción española con muebles de diseño fabricados en la región e influencias naturales de la flora y fauna del entorno.

Barceló Santiago

Imagen del restaurante Barceló Santiago en Tenerife. FOTO: Barceló Santiago

El último destino y seguramente el más atractivo es Tenerife. En esta isla, encontrarás una gran oferta de hoteles, pero si te tienes que quedar en uno y quieres disfrutar del sol, la playa y de las altas temperaturas es Barceló Santiago. Este hotel está situado en una zona donde podrás ver la isla de La Gomera desde lejos y los acantilados de Los Gigantes.