Consejos de un experto en nutrición para perder esos kilos de más que arrastras tras Navidad

Sabemos que la cuesta de enero influye a más cosas que el bolsillo. Ya es una tradición común en toda España que al terminar la Navidad y empezar el nuevo año los gimnasios amplíen su clientela de una forma desmesurada, mientras que la famosa frase: “estoy a dieta” empieza a oírse a nuestro alrededor como si de una plaga se tratase. Y es que las grandes comilonas, los dulces tan típicos de esta época del año y muchas veces también el exceso del consumo del alcohol afectan a nuestro peso pero también a nuestra salud. Algo que no solo se nota en la báscula. Por todo ello hemos decidido echarte una mano para adelgazar esos kilos extras que has ganado sin perder la cabeza, y de una manera tan efectiva y sencilla que seguras haciéndolo el resto del año.

Así que hemos recurrido a toda una experta en comer bien, sano y de manera equilibrada, la nutricionista Pilar Gómez Sánchez. Graduada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad Complutense de Madrid, además cuenta con un blog donde publica habitualmente recetas sanas y llenas de sabor para ayudarte a mantener la línea sin caer en el aburrimiento. A ella le hemos preguntado cómo deshacernos de una vez por todas de esos kilos y conseguir descincharnos, sin caer en fiestas tan restrictivas que nos causen un efecto rebote y sin poner en riesgo nuestra salud, aportando todos os nutrientes que tu cuerpo necesita. Hablando con ella hemos apuntado seis trucos prácticos de lo más efectivos. ¡Toma nota!

-Evita los picoteos entre horas, deja descansar tu aparato digestivo al menos 4 horas entre comidas. Te ayudara a limpiarte y no sentirte tan hinchado.

-No hagas compensaciones, si has comido mas un día no te saltes comidas. Escucha tu cuerpo, si tienes hambre come. Si llega la hora de comer y no tienes hambre deja descansar a tu estómago. El cuerpo es sabio.

-Elige fruta como primera opción para los postres.

-Añade verdura a tus platos. Llena al menos la mitad de tu plato con verduras y hortalizas.

-Mantente activo/a, practica algún deporte, camina al menos 30 minutos al día, opta por las escaleras en lugar de ascensor o caminar en lugar de ir en coche.

-Hidrátate, evita las bebidas azucaradas y con gas. Prioriza el agua, al menos 8 vasos al día.

Si seguimos estos consejos al pie de la letra te aseguramos que llegará al verano con tu peso ideal, y además aprendiendo otra manera de enfrentarse a la comida que cambiará tus hábitos para siempre.