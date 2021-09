3 Marcas de ropa de deporte para retomar la vuelta al gym con mucho estilo

Con la llegada de septiembre y lo que popularmente conocemos como “vuelta al cole” también recuperamos en nuestro día a día las rutinas que por culpa del calor, los viajes, las vacaciones y el verano en general hemos ido dejando olvidadas estos últimos meses. No nos referimos solo al horario normal de trabajo, si no también a la vuelta al gimnasio. Y es que el buen tiempo de esta estación también ha favorecido a que muchos amantes del deporte cambien estos centros por actividades al aire libre o incluso por carreras por los parques y espacios reservados de su ciudad. Pero como las lluvias y el frío están a punto de llegar, y somos muchos los que volveremos a ellos, hemos querido hacerte un poco menos dura la vuelta al gym, y la única forma que se nos ha ocurrido es contándote sobre tres marcas que te harán lucir perfecta y con mucho estilo vestida de deporte.

Aunque tradicionalmente la ropa de deporte era algo que miraba más la practicidad que el estilo, hace ya algunos años que esto no es así, y las marcas se esmeran por ofrecer modelos que además de permitirnos plena libertad y comodidad para movernos, favorezcan la silueta femenina, e incluso si puede ser trasciendan más allá del lugar de entrenamiento, y ayudadas por la moda del Athleisure salgan a la calle convirtiéndose en nuestras mejores aliadas para esos días de relax en la que no queremos arreglarnos demasiado.

Por eso queremos hablar de tres marcas (algunas seguramente de sobra conocidas y otras nuevas apariciones) para que amplíes tus opciones más allá d ellas típicas firmas deportivas y consigas la vuelta al gym com mucho estilo. ¡Toma nota!

ALO YOGA

Esta marca creada en Los Ángeles en 2007 lleva desde entonces intentando expandir por le mundo la cultura del yoga y sus beneficios. Según sus propios creadores, es la única marca que gracias a su ropa consigue mejorar la práctica de esta disciplina, y sus ropas son tan cómodas que merece usarlas mucho más allá de la esterilla. Lo cierto es que ha conquistado a influencers expertas en deporte como Jessica Goicoechea o el mismísimo ángel de Victoria’s Secret Blanca Padilla.

Le Coq Sportif

En su taller de géneros de punto, una apasionada del deporte, Emile Camuset decide confeccionar camisetas de punto para sus amigos ciclistas, futbolistas y jugadores de rugby. Sin saberlo, así asienta los cimientos de una marca que irá haciéndose mítica a medida que va acompañando epopeyas deportivas. La opción perfecta para las amante del estilo francés más allá de la calle.

GONE BRAND

Creada por dos jóvenes españolas, esta firma nace de una filosofía muy clara “work on you, for you”. Algunas de sus prendas están disponibles desde tan solo 25€. Priorizando la comodidad a la hora de hacer deporte, han conseguido que todos sus modelos mantengan un equilibrio perfecto entre la sensualidad y el confort, sin olvidar una clara apuesta por el color, que protagoniza todas sus colecciones. Además, todos sus diseños están hechos en España.