Estos son los productos favoritos de Vicky Martín Berrocal (y Paula Echevarría) con los que aún estás a tiempo de llegar perfecta a la ‘operación bikini’

Como dirían nuestras abuelas, ‘nunca es tarde, si la dicha es buena’. Y en este caso, nunca es tarde si los productos son buenos. ¿Qué no llegas a tiempo a la ‘operación bikini’? Haznos caso que con estos productos aún estás a tiempo. Y no lo decimos nosotras, lo dicen Paula Echevarría y Vicky Martín Berrocal que no se cansan de repetirnos que estos son sus productos favoritos para reducir, reafirmar y tener el vientre plano. ¿Lo mejor? Que los venden en las farmacias. O lo que es lo mismo, puedes ir a comprarlos hoy mismo para empezar ya de ya con tu ‘operacion bikini’ 2021.

Sí, ya soñamos con el verano, con dejar atrás el frío y poder lucir todos esos bikinis que no lucimos el verano pasado. ¿Soñando con lucir un vientre plano? Presumir de un vientre plano es uno de los objetivos que nos marcamos cada año. Estamos dispuestas a conseguirlo este año y tenemos infinitamente claro que la belleza es una cuestión de actitud y cuidados. ¿Cómo conseguirlo? Con una dieta equilibrada, realizando ejercicio diario y siguiendo una rutina de cuidados corporales. Con estos consejos, sentirnos ligeras y repletas de energía será más sencillo que nunca.

Nosotras te recomendamos utilizar E’lifexir Dermo Vientre Plano. Su fórmula con Blupeurum chinensis, cafeína vegetal y coenzima A, actúan sinérgicamente sobre la grasa acumulada en la zona del abdomen, ayudando a conseguir un vientre firme y plano. Póntelo después de tu primera ducha del día: esa que te des tras tu sesión de stretching. Tiene un precio de 13,40 euros. Esta emulsión reductora reafirmante, te ayudará a erradicar la grasa localizada y tratar la flacidez de la zona abdominal. ¡Lo hemos probado y es una maravilla!

¿CUÁNDO APLICARLO?

Aplicar una pequeña cantidad dos veces al día, mañana y noche, extendiendo el producto por todo el vientre con la palma de la mano, haciendo movimientos circulares, incidiendo con más intensidad en las zonas de nódulos marcados, hasta su total absorción. Este producto, además, es apto para su uso en periodo de lactancia.

Pero ahí más. Vicky Martín Berrocal se marcó un ‘La Vecina Rubia’ y nos chivó su secreto de belleza mejor guardado, su rutina de noche que reduce, reafirma y quema grasa mientras duerme. “Familia ¿Os cuento un secreto? Pues aquí va!!! Me preguntáis mucho por mi ritual de noche. Tengo dos productos con los que llevo tiempo. En la ducha utilizo e’lifexir CACAO SENSE para exfoliar, reducir y reafirmar. Su olor a chocolate te da ganas de comértelo!! Y antes de acostarme, e’lifexir NOCTURSLIM para drenar líquidos y quemar grasas mientras duermo… ¿Alguien da más?”, dice Vicky.

El primero de los productos se llama E’lifexir Dermo CACAO SENSE, tiene un precio de 16,86 euros y es un exfoliante que prepara piel para la aplicación de otros tratamientos. Se trata de un exfoliante, reductor y reafirmante que, gracias a su fórmula multiactiva ayuda a reducir la piel de naranja en un 20% (medición realizada por perfilometría) y la grasa en un 7%. Además reafirma y aporta un tacto suave y una luminosidad instantánea a la piel. Sus ingredientes con triple acción intensiva logran: reducir el acúmulo de grasas, preparar, calmar e hidratar la piel.

El segundo de los productos de los que Vicky habla se llama E’lifexir DERMO NOCTURSLIM. Tiene un precio de 16,86 euros y se trata de un gel intensivo lipoescultor nocturno se convertirá en tu compañero de mesilla todas las noches. Reduce la grasa localizada y drena el exceso de líquidos y toxinas mientras duermes. ¡Y todo ello en 2 semanas! Formulado con NOCTUR PK BURNER que esculpe las curvas aumentando la combustión de las grasas y reduciendo su acumulación. Además de agua frutal de cereza que favorece la eliminación de toxinas y drenaje de los líquidos acumulados y también con Creatine y E.H. Olivate que aumenta la vitalidad de las células favoreciendo la penetración de los activos al tiempo que acelera los resultados. Su textura en gel fresco y de rápida absorción, además de su aroma mentolado, son la combinación perfecta para un descanso placentero. ¿Podemos pedir más?

Sí, un tercer producto. Y esta vez se trata de esta emulsión tensora y reductora e’lifexir Dermo Minucell. Esta genial crema para la celulitis, tiene una potente fórmula multiactiva, que contiene cafeína, creatina y el tripéptido GHK, actuándo a 3 niveles reafirmando, reduciendo y definiendo tu figura. Decir adiós a la celulitis va a ser más sencillo que nunca con esta emulsión tensora y reductora de rápida absorción, que actúa en las zonas afectadas. Gracias a su fórmula multiactiva, conseguir una piel suave y lisa es posible en tan solo 14 días. Su precio es de 13,40€.