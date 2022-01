Eugenia Osborne tiene el vestido más elegante y atemporal con efecto tipazo para un look de invitada o sábado noche

Ya puedes dejar de buscar ese vestido que sirve tanto para una salir a bailar con tus amigas o una boda. Si tienes un evento dentro de poco o simplemente, estás buscando un vestido elegante y que no pase de moda con efecto tipazo, no te preocupes porque lo hemos encontrado. Eugenia Osborne tiene el vestido más ideal y perfecto, para llevar en cualquier ocasión. Si Amelia Bono tiene el lookazo más sexy y atrevido, demostrando que puedes ser una gran invitada de cualquier tipo de evento, el conjunto de Eugenia es una clara defensa del clásico vestido negro entubado. Seguramente que te recuerde este look, al que llevó la mítica actriz, Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes.

La empresaria y celebrity tiene la capacidad de encontrar piezas que son auténticas joyas. El vestido del que estamos enamoradas es de Revolve. Esta firma es la clave de estilo de Eugenia Osborne, y de muchas más celebrities como Anita Matamoros o Paula Echevarría.

Historia de Instagram de Eugenia Osborne. FOTO: @eugenia_osborne

Sin palabras te habrás quedado con el look de Eugenia Osborne. Desde un primer momento, el conjunto es perfecto para ir a una boda tanto de día como de noche, o para salir a bailar o cenar en los mejores locales de Madrid. Este tipo de vestido, es de los más vistos en el street style de cualquier Semana de la Moda, e incluso en las colecciones de Alta Costura. Fíjate bien cómo lo llevan las invitadas en la zona más vip: el front row.

¿Por qué es un vestido ideal para cualquier ocasión? La respuesta está en su atemporalidad. Desde los años veinte, el vestido negro ajustado con escote corazón, es una prenda básica en cualquier armario. Grandes actrices lo han llevado y ahora cualquier mujer puede tener uno. El vestido de Eugenia Osborne es nuestro favorito, por un principal motivo: moldea la figura y las caderas.

Adora Dress (196,00€)

Vestido negro con escote en V. FOTO: Revolve

¡Gracias Eugenia! Este vestido negro combina con todo. Aunque la celebrity lo lleva con unos tacones negros, nosotras visualizamos esta prenda con unas botas XXL o zapatos de color. Es una pieza que aparte de ser atemporal, es versátil y combina con todo.

No podemos obviar que el color negro del vestido. Este tono sienta fenomenal a mujeres con caderas o petite. Tiene esa cualidad, que resalta cualquier cualidad. Llámalo vestido negro o el básico de tu vida, pero esta prenda te solucionará cualquier evento o boda sorpresa que no te esperabas.