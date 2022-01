Estos son los nuevos locales y restaurantes de moda para empezar 2022 en Madrid

Todavía quedan días de vacaciones y por ese motivo, nunca es mal momento para ir al restaurante de moda en Madrid con tus mejores amigas, familia o pareja. Encontrar el mejor local en ocasiones es complicado, pero si haces una buena labor de investigación y miras a dónde han ido a comer María Pombo, Tamara Falcó o Violeta Mangriñán, ya sabrás cuáles son los sitios más complicados de ir por el tema de reservas. En todos estos locales, aparte de disfrutar de platos únicos, divertidos y muy fusionados, también puedes posturear. Nadie te puede negar, que la decoración de los sitios de moda en Madrid están pensados como una decoración más, su meta es llegar a todos los perfiles de Instagram o TikTok.

¿Dónde han ido durante estas navidades nuestras celebrities favoritas? Casi todas han apostado por los mismos locales de Madrid, ya sabes que cuando algo se pone de moda, todo el mundo quiere comprobar por qué. No pierdas detalle de la siguiente lista de restaurantes. Te aseguramos que el reels que hagas, será viral.

MADAM

Imagen del interior de Madam. FOTO: MADAM

¿Estás obsesionada con Emily in París y quieres probar comida francesa? Si estás en Madrid, tienes que ir a Madam. Ubicado en el corazón de la capital (C/ de la Luna, 12), su especialidad es brunch non-stop, en otras palabras, puedes disfrutar siempre que quieras de unos auténticos huevos benedict. El local está dividido en dos partes: la primera tiene más luz e intenta recrear una terraza de París, y la segunda tiene pinceladas de intimidad y diversión. ¿Croquetas? Claro, pero de cabrales y con alioli de manzana asada y miel de caña.

GOLDA

Hace unos meses, ya te hablamos de esta cafetería Healthy and Tasty, GOLDA. Después de varios meses esperando su apertura, hoy es el día. En el local, podrás disfrutar de auténticos cafés recién hechos y zumos naturales. La estética de la cafetería es setentera, donde todo el mundo que entré encontrará su lugar, y por supuesto su desayuno perfecto. Si ya has empezado con la rutina, no te preocupes, porque su servicio de Take Away es el mejor.

CALLE 365

Imagen del interior del restaurante, Calle 365. FOTO: Mario Gómez

¿Te imaginas un local con un cronómetro con la cuenta atrás? Suena un poco de película americana, pero no te imagines mucho porque Calle 365 es un local con la intención de poner un toque de humor y representar a Margarita Poblet, dueña de una famosa botillería de Madrid. Ella creó un bar clandestino, detrás de su local de servicio de café. Siempre que llegue ese contador a 0, el escenario que encontrarás será totalmente diferente. Eso sí, lo primero que verás es la esencia verdadera y auténtica de Oaxaca, México. ¡No te lo puedes perder!

PATIO SIETE

El Grupo Fayer tiene la intención de cambiar el concepto del desayuno en Madrid y lo está consiguiendo. Junto a Golda, Patio Siete, localizado en el Hotel One Shot, es ese espacio donde disfrutar de una buena tostada, será tu actividad favorita de la semana. Por cierto, no solo son desayunos, la crema de lombarda es una auténtica fusión de alimentos en la boca.

LOVO

Imagen del interior de LOVO. FOTO: LOVO

Si en la moda, las tendencias de los locos años 20 están volviendo, en la gastronomía no podía faltar. LOVO es ese local con un concepto de coctelería emocional. En el Barrio de las Letras (C/ Echegaray 20), este local es perfecto para hacer repasado de las vacaciones con amigos, donde la música y la buena comida no faltarán. No pierdas la ocasión de disfrutar de gastronomía loca, pero fusionada con elementos de otros países. ¿La musa de LOVO? Josephine Baker, un alma libre como LOVO.

NAMÍ

África es el continente que con tan solo nombrarlo, inspira en cualquier terreno como la música, la moda, la alimentación y la coctelería. NAMÍ, situado en C/ Juan Bravo, 57, es una coctelería clásica-tropical de inspiración africana. Toda la carta está elaborada con productos de proximidad y siempre respetando la esencia africana. ¿Cuáles son nuestros cócteles favoritos? No tenemos duda que son: Sopa de maíz (Destilado de patata alavesa Pattar, licor de maíz y *sopa de maíz), y Carnaval (Ginebra, zumo de limón verde, mix carnavalero, agua miel, clara de huevo y hierbabuena).

BEL MONDO

Por supuesto en nuestra lista de los mejores restaurantes de Madrid, no faltaría Bel Mondo. Ya sabemos que es un clásico en Instagram, pero no importa porque siempre gusta y todos sus platos están deliciosos. Cuando acudas, no solamente pidas la carbonara clásica, apuesta por novedades que hay en la carta como: Banoffee pie (gnocchi de patata con salsa de tomate sobre una cesta de pan crujiente), o Risotto Alla Milanese (clásico y cremoso risotto con azafrán y hueso de tuétano).

MAKKILA

¿A quién no le gusta comer bien y de manera saludable después de todos los atracones en Navidad? Makkila es el restaurante donde tienes que acudir, a la vuelta de vacaciones. Su gran novedad es el menú detox, una alternativa a las comidas de exceso. La propuesta está basada en ensalada de tomate ibéricos, crema de calabaza y queso feta, tartar de atún o una lasaña de calabacín. ¡Sin palabras!

VERMUT PIRIPI

Si estás de vacaciones en Madrid, tienes que probar el mítica y auténtico Vermut. Lleva a tus amigas o tu familia a Vermut Piripi, situado en el Centro Comercial Santo Domingo. Nunca es una mala oportunidad, de ir a este centro rodeado de compras, para hacer los últimos pedidos a los Reyes Magos y pedir un buen vermut con quienes te acompañan. Nuestra debilidad en Vermut Piripi, sin ninguna duda la carta de picoteo.

LA FLORERÍA

Seguro que estás buscando ese famoso neón en color rosa, donde todas las influencers ya tienen una foto. Si todavía no sabes dónde está, no te preocupes porque solamente tienes que ir a La Florería. Está ubicado en la famosa calle Ponzano 42, el sitio con los brunch más ricos y bonitos de todo Madrid. No pierdas tiempo y reserva ya.