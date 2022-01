Eugenia Osborne y el chaleco acolchado perfecto y rebajado para los días de frío

En la moda muchas veces hay artículos que nos acompañan año tras año y temporada tras temporada a los que damos poca importancia, ya que aunque siempre suelen tener presencia en nuestro armario pocas veces se postulan como objetos it de plena tendencia o como los más deseados entre las expertas. Pero lo cierto es que si miramos con atención look a look nos daremos cuenta que no hay estación del año en la que no aparezcan. Sería el caso por ejemplo de las camisetas, los jerséis de punto fino y también de los chalecos. Este último, denostado por muchos, es un básico mucho más versátil de lo que te piensas.

Siguiendo las tendencias invernales en lo que a ropa de abrigo se refiere, las prendas acolchadas y tipo plumas son las favoritas, por lo que no es de sorprender que el chaleco siga esta misma línea. La última influencer en hacer de él la prenda estrella de su outfit ha sido Eugenia Osborne. La hija de Bertín Osborne ha paseado por las calles de Madrid luciendo un estilismo de lo más cómodo y a la vez estilos, donde el chaleco acolchado de nylon en color negro de la firma True Stories Madrid que ha combinado sabiamente encima de una chaqueta negra, pantalón vaquero pitillo (ojo con estos pantalones, que no paramos de avisar que vuelven, y este es solo un ejemplo más), zapatillas de deporte de Adidas en blanco y negro y bolso de mano tipo sobre de la marca Miuur en los mismos colores, una firma española especializada en hacer bolsos de lujo asequibles y de manera sostenible. La influencer juega en este último estilismo que nos regala con una delas combinaciones más básicas de la moda, el blanco y el negro. Elegante, atemporal y siempre acertada.

Chaleco nylón en Negro, de True Stories Madrid (52,50 euros)

Eugenia ha recurrido una vez más a una de sus firmas de confianza en la capital que como ellos mismos se definen se trata de un espacio creado por y para amantes del diseño y la moda, y del que ya nos ha dejado alguna que otra prenda que también han tenido el poder de enamorarnos, como una camisa de rayas con el romántico detalle de un lazo al cuello con la que estrenó el 2022. Y es que dando una vuelta más reposada a la web de la firma, además de dar con la mayoría de sus artículos en rebajas, nos hemos encontrado una sección de outlet que bien merecería un tema aparte.