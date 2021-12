Que vuelva Filomena si es para copiarle a EUGENIA OSBORNE las botas blancas de nieve que aman todas las influencers

¿Necesitamos unas botas para la nieve? Las necesitamos. Y más después de ver este lookazo de Eugenia Osborne por el que estamos suspirando desde primera hora de la mañana café en mano. Que oye amigas, que aunque no vayamos a esquiar, necesitamos estas botas blancas de nieve para ir por Madrid. Y no, no nos hemos vuelto locas de momento. Aunque con ómicron poco nos falta. Pero dicen los meteorólogos que viene una nueva Filomena para enero de 2022, así que nosotras ya nos preparamos para poder andar por la ciudad.

Y si hay que prepararse que sea con el máximo estilo posible para la nieve como hace Eugenia Osborne.

Moon Boot blancas (115€)

Botas blancas nieve. FOTO: Moon boot

Basta con tomar a la fotógrafa estadounidense, Linda McCartney, como tu musa: una de las primeras en llevar las botas Moon originales de la era de los 70. Botas de invierno, de nieve o que finalmente te hayas autoconvencido de que el estilo après-ski se puede llevar sin problemas en la ciudad y más si vuelve Filomena a Madrid.