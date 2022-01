Alerta invitadas porque Amelia Bono nos acaba de descubrir el traje más espectacular de marca española para irse de noche de chicas

Nos da todos los motivos para reafirmarnos en nuestra decisión. Y es que por algo la elegimos como una de las españolas mejor vestidas en el pasado año. Y Amelia Bono ha querido empezar el año dándonos la razón y no hay día que no marque tendencia con casa uno de sus looks. Después de despedir el año con un vestido negro de Uterqüe que nos robó el corazón a todas y los zapatos de animal print con brillos que eran una fantasía, y ayer volvía de su escapada a la nieve marcándose uno de esos estilismos que solo pueden llevar las amantes de la moda. Y no solo por como ha combinado las prendas más en tendencia con las más clásicas y atemporales, si no por la actitud con la que Amelia Bono lo lleva. Ahora nos descubre el traje más espectacular de firma española para todas las próximas invitada de boda.

Y ella lo ha hecho para irse de cumpleaños de una amiga este jueves por la noche. ¿Puede ser más espectacular esta mujer?

Ha elegido este modelo de Dew & Corch Collection, la firma de Rocío Mena y Cristina R. Corchón, dos amigas que están detrás de muchos ‘looks’ virales y que ahora nos han vuelto a enamorar con este diseño. Una marca que ya han lucido influencers como Susana Bicho y que nos enamoran por su originalidad y clase cada vez que los vemos. Moda en estado puro. Volúmenes, fruncidos y un sinfín de detalles están presentes en las prendas de Dew and Corch. Las sevillanas Rocío Mena y Cristina R. Corchón son las responsables del triunfo de esta casa que vio la luz en 2018 y que cuenta con prendas tan originales como femeninas.

La originalidad y la pasión que ponen Cristina y Rocío las ha llevado a convertirse en una firma diferente, especial y sobre todo única. Las fundadoras de Dew & Corch cada vez que presentan una nueva colección se inspiran en una temática diferente pero siguiendo la filosofía de la marca y teniendo claro a las mujeres que se dirigen.

Un traje compuesto por una chaqueta cruzada confeccionada en tejido jacquard con escote en V y mangas largas abullonadas con trabillas en puño con lazada. Solapa con contraste en negro, peplum y cierre con cinturón. Todo combinado con un pantalón de talle alto con abertura central en bajos, que hace un efecto campana y es perfecto para las chicas bajitas como Amelia Bono. Además tiene cinturilla con detalle en V y cierre con cremallera invisible en costado. ¡Una fantasía hecha traje!