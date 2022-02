ANA MENA conquista Italia con el traje blanco perfecto para llevar con las zapatillas más bastas hasta en invierno

Mientras en España seguimos a vueltas con la polémica del Benidorm Fest, Ana Mena está conquistado Italia. ¿Dos mujeres españolas en Eurovisión 2022? Pues este 2022 podríamos tener a Chanel y Ana. ¡Qué vivan las mujeres empoderadas! En esta 72º edición del certamen, la cantante malagueña Ana Mena ha hecho historia al haber sido seleccionada como una de las artistas que podrá subir al escenario a defender su canción, Duocentomile Ore (versión italiana de Música Ligera), con la que podría representar a Italia en Eurovisión. Y en la promoción de este festival, Ana nos ha enamorado con un traje blanco perfecto hasta para lucir en los días más fríos del invierno.

Un traje blanco de Armani que Ana Mena ha lucido abierto con un sujetador blanco también y unas zapatillas de lo más bastas que no no puede gustar más como combinan con el traje. Elegancia, tendencia y estilo millennial en un mismo look.

Con un look ideado por el estilista Víctor Blanco, Ana ha triunfado tanto de día como de noche en Italia.

La cantante malagueña lució anoche también un diseño de Giorgio Armani. Un diseño formado por una americana negra con efecto brillante, una apuesta de corte clásico que añade un cuello de solapas combinado con unos pantalones cortos satinados.