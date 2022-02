Ideas de looks para una cita romántica este San Valentín

Sabemos que queda más de una semana para que llegue la famosa fecha marcada para muchas en rojo en el calendario. Y es que el día del amor por excelencia parece animarnos algo en este raro y frío de mes de febrero, dándonos ganas de salir de casa, de arreglarlos, de disfrutar y de compartir con la persona amada o con quien tu quieras. Pero si tienes una cita romántica este San Valentín y estás dándole vueltas a qué ponerte, hemos hecho un repaso por Instagram de los looks más bonitos y fáciles de conseguir con los que triunfar seguro.

Rebeca + pantalón sastre

Si pensabas que los pantalones sastre solo eran aptos para looks working girl, las influencers llevan toda la temporada demostrándonos su versatilidad y las mil ocasiones en las que puedes usarlo. Y esta es una de ellas, consiguiendo un aire romántico añadiéndole una rebeca de punto y unos bonitos zapatos de tacón cómodo.

Vestido midi

Seguro que tras las fiestas y eventos navideños guardas en tu armario alguna pieza de este tipo: vestido midi, puede que también en tela lujosa como el terciopelo o el satén, preferiblemente de manga larga que seguramente no has vuelto a usar. Pues esta es la ocasión perfecta para reusarlo. Si quieres hacerlo más informal cambia el tacón por unas bailarinas.

Comfy & chic

Te aseguramos que para ir elegante y a la moda no hace falta ni pasar frío ni recurrir a prendas apretadas y tremendamente incómodas. Solo tienes que apostar por tus pantalones favoritos, esos anchos y cómodos que no has podido quitarte en todo el invierno. Súmale un jersey en el mismo color, mejor si es de un material como el cashmere, y accesorios claves, como unos salones de tacón, una diadema, un lazo en el pelo o un collar epatante.

Eterno vestido negro

Recurrimos a uno de nuestros mejores amigos en lo que a básicos se refiere: el Little Black Dress. Se llevan en versión mini, con algún detalle atrevido como aberturas y en clave noventera; esto es con tirantes fino o siluetas rectas. Súmale unas medias tirando a tupidas y un cárdigan calentito para evitar el frío. El truco de las francesas está en lucirlo con los labios rojos y quizás una boina.

Vestido blazer + botas

No nos cansamos de decir que este tipo de vestidos tiene que convertirse en uno de los fondos de armarios casi tan imprescindible como una camisa blanca. Pero si lo que quieres es darle un rollo diferente y jugar con el romanticismo de la prenda para darle luego un toque más canalla prueba a calzarte unas botas inesperadas. Ya sean de suela track, tipo cowboy o de estilo ecuestre.