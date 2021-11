Cinco accesorios de pelo que consiguen levantar cualquier look

A lo largo de los años y de detener el ojo en ciertos detalles de los looks de las trendsetters y avanzadas en moda he aprendido que muchos veces son pequeños gestos los que marcan la diferencia en la mayoría de estilismos. A veces es algo tan evidente como unos zapatos especiales o un bolso original, pero otras son pequeños gestos que requieren un análisis más minucioso y un ojo entrenado. Y uno de mis descubrimientos en los últimos años ha sido precisamente los accesorios de pelo. No hablo de gorros o sombreros, que también, si no de otros complementos más pequeños que consiguen que hasta el outfit más sencillo a base de camisa blanca y vaqueros consiga lucir especial con muy poco. Aquí van nuestros favoritos.

Horquillas especiales

Las horquillas se llevan con detalles de pedrería y brillos FOTO: Pinterest

Y es que no valen cualquiera de esas básicas que seguro guardas en tu neceser para asegurar tu moño o cualquier otro tipo de recogido. Si no que tienen que ser diferentes y llamativas, y generalmente de tamaño maxi. Las opciones esta temporada son infinitas: desde modelos que parecen sacados de nuestra infancia hasta los que dejan patente la fiebre por los brillos, perfectas para las ocasiones más festivas.

Pack pinzas joyas, de Zara (12,95 euros)

Pack pinzas joyas, de Zara FOTO: Zara Pack pinzas joyas, de Zara

Coleteros

Los coleteros son los favoritos de las chicas francesas FOTO: Pinterest

Puede que Carrie Bradshaw los menospreciase en “Sexo en Nueva York” al decir que ninguna neoyorquina los llevaría puestos, pero por el contrario las francesas hace ya algunas temporadas que hicieron de ellos su mejor aliado. Para esta temporada elige colores neutros y discretos en telas como el terciopelo o la lana, y deja los estampados para cuando llegue el buen tiempo.

Pack de 3 coleteros, de Mango (9,99 euros)

Pack de 3 coleteros, de Mango FOTO: Mango Pack de 3 coleteros, de Mango

El lazo

Los lazos llamativos serán los protagonistas FOTO: Pinterest

Pero no vale cualquiera, ni es aun simple trozo de tela para anudar a tu coleta. Este accesorio ha alcanzado entidad propia, y el favorito entre las expertas es el conocido como lazo zapatero: corto, grande y a ser posible con detalles especiales, como pedrería o perlas.

Pasador de pelo con lazo, de H&M (7,99 euros)

Pasador de pelo con lazo, de H&M FOTO: H&M Pasador de pelo con lazo, de H&M

La pinza

Las pinzas se siguen llevan más allá del verano FOTO: Pinterest

Sabemos que ha sido el accesorio de pelo favorito del verano, pero te aconsejamos que no lo pierdas de vista lo que queda de año, porque parece que va a seguir todavía un tiempo entre nosotros.

Pack de 2 pinzas grandes, de H&M (7,99 euros)

Pack de 2 pinzas grandes, de H&M FOTO: H&M Pack de 2 pinzas grandes, de H&M

El pasador

El pasador es el favorito entre las más discretas FOTO: Pinterest

Aunque para muchas sea lo mismo que las horquillas, lo cierto es que hay varias diferencias, como la forma de engancharse al pelo. Se pueden llevar combinados si optas por modelos discretos o como único añadido a un sencillo moño, coleta o media coleta.

Pasador de pelo liso, de Parfois (4,99 euros)