Ochos cafeterías virales en TikTok para una primera o segunda cita en San Valentín

En pocos días llega la fecha donde las parejas más enamoradas, van a celebrar San Valentín en los sitios más bonitos y virales. Si todavía no has encontrado ese sitio único y diferente, tanto para una primera cita como para celebrar 5 años de aniversario, nosotras tenemos la solución, bueno mejor dicho, TikTok. Esta app no solamente está para ver vídeos de bailes, recetas de cocina o viajes. Gracias a TikTok estamos descubriendo espacios diferentes con cartas muy variadas. En otras palabras, en vídeos rápidos y divertidos vas a descubrir cuál es la cafetería con la que dejarás con la boca abierta a tu pareja.

Oye y si no tienes pareja, no pasa nada, puedes ir con alguien especial como una buena amiga o tu madre. Lo importante es estar con gente que te quiere y quieres. y por supuesto, haceros un regalo que no esperéis. El amor también se encuentra en la amistad y en la familia.

OCHO CAFETERíAS SACADAS DE TIKTOK

Naji Specialty Coffee

¿Café de pistacho? Claro que sí, y si es con una persona especial mucho mejor. Naji Specialty Coffee es una de las cafeterías más visitadas, tanto por sus bebidas como por el espacio tan acogedor que tiene.

Rebel Café

Nos encantan las cafeterías con decoración industrial y con un toque neoyorkino. En Rebel Café conquistarás a tu pareja, solamente con la carta tan amplia que tienen de cafés. Sin ninguna duda, si optas por este sitio escoge el capuccino doble de sabores.

Cafeteria Puiggros

Si te encuentras en la ciudad condal, no dudes ir a Cafetería Puiggros. Los dulces que tienen son una auténtica perdición. Te aseguramos que si los dos os apasionan los postres, vais a salir más enamorados aún de los que estáis.

Manso’s Café

Barcelona tiene unas cafeterías que son auténticas joyas. Manso’s Café es ese local con decoración sueca, que nada más entrar vas a querer toda la repostería casera que tienen. Tiene un ambiente muy relajado para declarar amor eterno con quien estés.

Zapatería Zapshop

No nos hemos equivocado. En Madrid en la Zapatería Zapshop hay una cafetería secreta. Localizada en la Puerta del Sol, en la segunda planta, está un espacio que hasta ahora era secreto. Lleva a esa persona favorita el 14 febrero y disfruta de una buena merienda. Por cierto, aprovecha para ver las rebajas en la tienda.

The Pudding Bar

En Barcelona hay lugares mágicos, pero ninguno puede superar a The Pudding Bar. Está ambientado en la película, Alicia en el País de las Maravillas, una auténtica joya. A lo mejor te encuentras al sombrerero loco o al conejo que siempre llega tarde. Eso sí, pasar un buen momento está asegurado.

Rolls Dotty’s

¿Tu pareja devora los dulces en menos de 2 minutos? No lo dudes más, y en pleno corazón de Madrid, está Rolls Dotys. Aquí no puedes salir sin probar sus deliciosos donuts o los batidos gigantes. Este sitio no está pensado para parejas healthy.

Mimi’s Creperie

Tenemos que confesar que Emily in París nos está afectando mucho. Solamente queremos deliciosos crepes y para esa misión, y no fallar en el intento, tienes que ir a una cafetería muy próxima a Plaza Mayor, Mimi’s Creperie. Tanto tu pareja como tú, vais a salir encantados. Probar sus postres dulces y salados.