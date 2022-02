Cómo vestir como Lady Di usando solamente prendas de Zara, H&M o El Corte Inglés

Diana de Gales era una auténtica maestra de dominar un conjunto de noche o un look deportivo. Tanto en la primera como en la segunda, la Princesa era y es un icono de la moda. No sabemos si es por el estreno de la nueva temporada de The Crown, o porque ella es un referente, pero sus prendas no han pasado de moda. Firmas como Zara, H&M o El Corte Inglés siempre incluyen alguna pieza inspirada en la musa de Elton John y de Alexander Mcqueen.

Si piensas que imitar de alguna manera el estilo de Diana de Gales, está ligado a las firmas de Alta Costura estás equivocada. En nuestras firmas de confort, podemos encontrar un vestido negro como al que se denominado ‘el vestido de la venganza’, o un vaquero de tiro alto muy similar al que solía llevar siempre en sus actos.

Diana de Gales, la mejor inspiración

Sinceramente, todos los looks que llevó Diana de Gales los llevamos hoy. ¿Quién no optaría por unas mallas ciclistas, sudadera oversize y sneakers blancas? Este conjunto fue uno de los más comentados e imitados. Hailey Bieber es fan de su estilo y en alguna otra ocasión, escoge los looks deportivos de Lady Di.

Muchas de las tendencias más famosas del 2021 y 2022, fueron ya llevadas por Diana de Gales. Sigue conquistando el armario de las más famosas y de los diseñadores. Era una auténtica adelantada a su tiempo, en todos los sentidos. Nos hubiera encantado ver su armario al completo, como ahora hacen tantas famosas en sus redes.

No pierdas detalle de todas las prendas que hemos encontrado en Zara, H&M o El Corte Inglés. Un toque de familia real tendrás en el outfit.

Vaquero negro de tiro alto

El tiro alto es una de nuestras tendencias favoritas. Queda bien a cualquier mujer, y si tienes caderas, moldea aún más tu figura. Diana de Gales solía usar este tipo de pantalón por ser cómodo y versátil. ¿Dónde? En Zara, por supuesto.

JEANS STRAIGHT (25,95€)

Pantalón recto de tiro alto negro. FOTO: Zara

Maxi abrigo largo rojo

Ya te lo hemos advertido, Diana de Gales tenía auténticas joyas. El abrigo largo rojo es tan bonito, que necesitamos uno para este invierno. El Corte Inglés es la solución.

ABRIGO CRUZADO CON BOTONES (63,99€)

Abrigo rojo con detalles de botones en negro. FOTO: El Corte Inglés

Sudadera ancha

Nos tiene totalmente obsesionadas, todas las prendas deportivas que tenía Diana de Gales. La sudadera blanca con nombre de ciudades son las más famosas. H&M tiene prendas noventeras. ¡Aprovecha las rebajas!

SUDADERA (19,99 €)

Sudadera blanca noventera. FOTO: H&M

Diana impactó con todos sus conjuntos. Pasarán los años e incluso las décadas, y el estilo de ella será el más solicitado por las celebrities y ahora por ti.