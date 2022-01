Zara dice que el pitillo ha vuelto y estos son los pantalones que lo demuestran

Tras unos años donde parece que la tónica general en cualquier pantalón era el corte recto, puede que esto haya llegado a su fin. Las tendencias más nostálgicas se han empeñado en el último tiempo en resucitar los pantalones de campana tan característicos de la década de los 70, mientras que las amantes de los 80 apostaban por el modelo slouchy, y las de los 90 por el wide leg o silueta ancha que conquistan a trendsetters de la talla de Sara Carbonero.

Solo había un corte que parecía no volver por ninguna parte, el pantalón pitillo. Y es que no solo hablamos de vaqueros, hasta los pantalones tipo sastre parecían seguir al pie de la letra esta norma no escrita. Quizás fuese el miedo a resucitar el fantasma de los 2000 que tantos disparates estilísticos nos dejó, pero que ahora promete ser la moda imperante entre las más avanzadas, aunque con una clara diferencia, aquel tiro excesivamente bajo que no favorecía ningún tipo de silueta parece que sigue quedándose en el pasado, y en su lugar el tiro se alarga para mantener esa elegancia que habíamos ganado en últimos años.

Por lo demás las premisas son las mismas que en aquella década y en Zara han querido ser los primeros en defenderlo. A saber, corte más bien ajustado (si bien aquí podemos encontrarlo un poco más suelto que entonces), y largo por encima del tobillo para alargar visualmente la pierna. Si bien la mejor opción es recurrir a las expertas en moda, que durante estos años no han querido relegar al fondo del armario este pantalón y lo han convertido en su uniforme de trabajo, pero siempre combinado con prendas clásicas para darle un toque más formal, especialmente con camisas y blazers.

En cuanto a los colores se aceptan todos los tonos. Desde azul más claro casi añil hasta los tonos oscuros, incluyendo el negro, pero también el gris. Hasta los diseños con detalles de rotos son bienvenidos.