El estilo preppy o cómo llevarlo un look pijo sin fallar en el intento con consejos de expertos

No sabemos si será por el regreso de Gossip Girl, las tendencias de los noventa o porque nunca se fue, pero el estilo preppy está más fuerte que nunca. El street style está hablando y en menos de un mes, las Semanas de la Moda de París, Milán, Londres o Madrid volverán y estamos convencidas de que el uniforme será un básico entre las asistentes. Dulceida volverá a desfilar entre los fotógrafos de moda, y ella llevará alguna prenda o accesorio con toque preppy. Nos encanta porque es muy versátil y añade matices románticos. Algunos lo llaman la estética pija que llevó Blair Waldorf, y otros lo han denominado como la reconversión del traje tweed.

Si quieres empezar a conocer cómo es el estilo preppy es necesario conocer su historia. Todo empezó en Estados Unidos y entre los alumnos de las High School más emblemáticas del país. Sus uniformes son seña de identidad de cada centro educativo, y sus alumnos hacían versiones de los diseños. Por lo tanto, todo comenzó en el uniforme y a día de hoy sigue en este conjunto.

Leighton Meester filmming a scene for " Gossip Girl " on the Upper East Side in New York, New York on October 31st, 2011. FOTO: AAR/Fame Pictures ©GTRESONLINE

Tal y como lo podría definir la Generación Z o mejor dicho, Victoria Federica o mujeres de su edad, es la utilización de prendas vintage. “Cualquier estilo es complicado de saber cómo usar cuando eres novata”, explica Priscila Lorca, estilista de moda y experta de belleza en TikTok. Hemos hablado con dos expertas desde La Razón Lifestyle para conocer mejor el estilo pijo o preppy.

Priscila afirma que “el estilo preppy resurgió gracias a las series como O.C o Gossip Girl y creo que este año, volverá por las nuevas versiones de las series, en otras palabras, nos gusta usar las mismas prendas o parecidas de nuestros personajes favoritos”.

“La Princesa Diana es un icono del estilo preppy”, describe Gracia Hernán, estilista de moda y tendencias del 2000 y amplía esa descripción comentada que “Diana de Gales tenía la capacidad de mezclar estilos y que todos sean preppy. Tenemos que recordar ese cárdigan rosa palo con botones dorados o el look de colegiala con traje de tres piezas de tartán, chaleco y blazer”.

Diana de Gales con estilo preppy. FOTO: Pinterest

Tal y como afirma Priscila, “¿A quién no le gusta el estilo de Cher Horowitz?” y continúa explicado que “Aunque este personaje no es tan conocido como Blair o Carrie, el traje de estampado amarillo es un clásico en este estilo”. Seguro que has visto centeneras de imágenes de famosas que lucido el estilo del personaje de la pelñicula, Clueless.

Gracia finaliza los trucos de expertos, para conocer cómo es el estilo preppy, ella señala que “esta forma de vestir es atemporal. No hace falta decir, que es muy influyente porque podrás ver a muchas celebrities con trajes del estilo de Cher o looks deportivos como los que llevó en los noventa, Lady Di”.