Las rebajas de El Corte Inglés son el momento perfecto para hacernos con un buen bolso de piel

Pasado el primer fin de semana de rebajas y con él las compras frenéticas a contrarreloj para hacernos con esas prendas deseadas que teníamos desde hace tiempo en nuestra cesta de la compra y que no queríamos que nadie nos quitara, ha llegado el momento de hacer un análisis más sosegado y dejar atrás el consumo compulsivo por uno más responsable y consciente. Un auténtico ejercicio de autocontrol para comprar aquello que realmente merece la pena por encima de esa tendencia a la acumulación de objetos que muchos seguramente no saldrán nunca de nuestro armario.

Realizar esto puede ser una tarea sencilla, pero seguramente no tanto como parece. Para empezar, lo mejor es siempre acudir a nuestro armario y comprobar pieza por pieza aquello que tenemos. Descartar lo viejo, revender o donar aquello que después de un año no hemos usado, o nos hemos puesto una sola vez, y analizar al detalle las prendas que más usamos, para ver si siguen estando en condiciones óptimas o quizás ha llegado el momento de sustituirlas.

Una vez hecho esto, hay que pensar que prendas de materiales más caros y exclusivos hemos querido incorporar siempre a nuestro armario y cuyo precio nos lo ha impedido, pues las rebajas son el momento perfecto para apostar por ellas a la mitad de precio. Hablamos del cashmere, el ante, el cuero... Piezas atemporales que consiguen no solo perdurar en el tiempo, si no que además sabiendo elegir patrones clásicos no pasarán nunca de moda. Algo que pasa especialmente con los bolsos de piel. Es más, la mayoría de las veces su uso consigue darles una pátina envejecida y vintage que hace que el objeto esté más bonito cuanto más se usa.

Hobo Shay de piel vacuna en negro con cremallera, de Coach (237 euros)

Hobo Coach Shay de piel vacuna en negro con cremallera, de Coach FOTO: Coach

Bolso de mano pequeño Tyler de piel coco en marrón, de Lauren Ralph Lauren (175,20 euros)

Bolso de mano pequeño Tyler de piel coco en marrón, de Lauren Ralph Lauren FOTO: Lauren Ralph Lauren

Bandolera de mujer Sienna de piel en gris, de Michael Michael Kors (147 euros)

Bandolera de mujer Sienna de piel en gris, de Michael Michael Kors FOTO: Michael Michael Kors

Bolso de mano Essential de piel entrelazada en topo, de Furla (195 euros)

Bolso de mano Essential de piel entrelazada en topo, de Furla FOTO: Furla

Bolso de hombro mediano de piel en marrón con detalle tejido de logos, de Naulover (183 euros)

Bolso de hombro mediano de piel en marrón con detalle tejido de logos, de Naulover FOTO: Naulover

Y para encontrar una amplia oferta de ellos hemos recurridos a la web de El Corte Inglés, donde hemos encontrado algunas de nuestras marcas de marroquinería favoritas con diseños rebajados más de 100 euros. Una inversión que realmente aprovecharás durante muchos muchos años.