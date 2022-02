De mujeres de 60 años (y sus hijas de 30) es esta falda vaquera de patchwork de Zara que ya tiene lista de espera hasta primavera

Es un hecho. Solo podemos pensar en primavera, en el buen tiempo y en todos los looks que vamos a llevar los próximos meses hasta verano. Y la tendencia que ya está triunfando y que va a ser una de las reinas de este 2022, es la tendencia vaquera en todas las prendas que nos podamos imaginar y ello unido al estilo cowboy o western que también va a ser de las que más vamos a ver por las calles y ya vemos en los escaparates. ¿Tendrá algo que ver con el estreno de ‘Pasión de Gavilanes’? Pues no lo sabemos, lo que tenemos claro que es que Carmen Gimeno ya se ha apuntado al total look vaquero con esta falda de patchwork de nueva colección de Zara que van a amar las mujeres de 60 años y sus hijas de 30.

Petos, pantalones largos, shorts, camisas, blazers e, incluso, las sandalias joya que están arrasando entre las que más saben de moda. El tejido vaquero se ha adueñado de las piezas y complementos de nuestros armarios esta temporada primavera/verano 2022. Este año, la tendencia denim se ha alzado como una de las más potentes de la industria. Únicamente es necesario que nos fijemos en los denim total looks que han dominado el street style para darnos cuenta de ello.

Una de las fórmulas estilísticas de éxito para combinar la falda vaquera en invierno y seguir haciéndolo los meses venideros es optar por sumarla a looks construidos a golpe de básicos. Por ejemplo, si la aunamos a una camiseta de tirantes o a una de manga corta obtendremos como resultado un conjunto apto para cualquier edad. Si queréis haceros ya con piezas de entretiempo podéis ir en busca de vuestro jersey favorito del invierno. ¡Seguro que quedará de maravilla junto a la falda vaquera! O un total look vaquero como Carmen Gimeno con una camisa también denim.

FALDA PATCHWORK COLLECTION (39,95€)