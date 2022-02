‘Pasión de Gavilanes’: nos hemos ido a Mango, Zara y Stravidarius para copiarles los looks más cowboy tan en tendencia

“¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda?”. No seré yo quién diga que no se pasó su adolescencia cantante a pleno pulmón esta canción. ¿No era la única no? Probablemente, esa frase ya haya empezado a sonar en forma de canción en la cabeza de muchas de las personas que han visto Pasión de gavilanes, una d las telenovelas más exitosas en América Latina, y de España también. Y aquí una que ya tiene una edad, solo recuerda aquellas tardes de volver del instituto y ponerse a merendar viendo a los hermanos Reyes y a las hermanas Elizondo. Pues la buena noticia es que esta noche de miércoles vuelven a Telecinco en una versión renovada. ¿Plan de miércoles noche? Nosotras ya tenemos el nuestro.

Y por eso no hemos dudado en irnos a nuestras tiendas low cost favoritas para hacerlos con los looks más cowboy que son mega tendencia esta temporada y que además nos recordarán a los protagonistas de ‘Pasión de Gavilanes’. Pero amigas, la tendencia wester pisa fuerte este año y ya está presente en todas las nuevas colecciones de nuestras tiendas low cost favoritas. Si la semana pasada os hablábamos de las botas cowboy más bonitas de Stradivarius, Zara se ha superado y ha hecho las botas cowboy más perfectas y pura fantasía para las chicas más bajitas. Ya lo decía la modelo texana Erin Wasson, musa del cool western. If you ain’t a cowboy you ain’t shit.

Pero no solo el universo Inditex se ha llenado ya de las tendencias del lejano oeste, también Mango ha querido plasmar en su nueva colección el espíritu más cowboy del momento. El universo estético del Medio Oeste ha hechizado desde hace años al mundo de la moda con sus flecos, sus prendas de cuero y sus botas cowboy que perfectamente podrían salir de Toy Story o de las películas de John Wayne. Y no es casualidad que vuelva esta tendencia en plena pandemia (sí, porque amigas, seguimos en ella). La vida cowboy simboliza caerse una y otra vez y saber levantarse de nuevo y por eso las botas cowboy con símbolo de fortaleza, independencia y libertad. Y nosotras no podemos ser más fans de ellas.

BOTA COWBOY PIEL (149€)

Botas cowboy. FOTO: Zara

SOMBRERO FIELTRO (25,95€)

Sombrero fieltro. FOTO: Zara

Jeans mom animal print (29,99€)

Jeans mom animal print en color mostaza, de Mango FOTO: Mango

Botas cowboy bordados verde (59,99€)

Botas cowboy. FOTO: Stradivarius

Chaleco 100% algodón (9,99€)

Chaleco negro. FOTO: Mango

CHAQUETA PUNTO JACQUARD ANIMAL (25,95€)