Las madres más estilosas (y sus hijas) van a querer llevar estos pantalones flare de efecto piel con las zapatillas más coloridas del momento

No hay semana (o día) que no os lo repitamos, el efecto piel es una de las grandes tendencias de la temporada y no hay experta en moda que ya no lo haya incluido en su lista de prendas favoritas para este invierno. Y Carmen Gimeno, nuestra influencer más 50 favorita, lo sabe y por eso nos acaba de dejar un estilismo perfecto de miércoles de esos que tanto le gustan a ella y que madres e hijas van a querer llevar hasta que llegue la primavera. Llevamos meses hablándote de lo importante que están siendo los años 90 en el mundo de la moda actualmente. Y aunque es algo que llevamos varias temporadas viéndolo venir, lo cierto es que nunca ha sido tan evidente como en este momento. Por su versatilidad, su elegancia, su comodidad y por ser combinable con la mitad de tu armario, el pantalón de cuero es algo que no ha desaparecido nunca, pero que este año piensa convertirse en todo un imprescindible. Si hasta la Reina Letizia lo ha llevado para ocasiones formales acompañado de blusas, no se nos ocurre un momento en el que no sea adecuado.

El cuero o efecto piel se posicionaba como una de las tendencias a tener en cuenta desde mucho antes de que llegase el frío. Las pasarelas y las prescriptoras de estilo así lo auguraban llenando sus looks de efecto piel tanto dentro como fuera de las pasarelas.

Y los monos y pantalones de cuero eran tendencia máxima en los 90. Los iconos a los que la moda parece mirar constantemente son las tops de aquel entonces como Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Elle Macpherson, Linda Evangelista, Naomi Campbell y Stephanie Seymour. Pero también las que empezaron su carrera en ese momento, aunque tardasen algunos años más en alcanzar el culmen de su fama, como Kate Moss. Y por supuesto Hollywood y sus estrellas también dejaban su impronta, especialmente en galas y ceremonias donde lo normal eran los vaqueros, las camisetas blancas y las blazers de aire masculino, lejos de vestidos de ensueño. Entre ellas una joven Winona Ryder o Julia Roberts eran de las favoritas.

Y Carmen Gimeno lo ha combinado de la manera más colorida con un jersey verde, un maxi abrigo de pelo rosa de esos que elevan cualquier estilismo y unas zapatilas blancas con toque de color que van a querer copiar las chicas y las madres que más saben de moda.