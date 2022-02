Estos productos de belleza multifunción te ahorran espacio en tu neceser y pueden salvarte de más de un apuro

No se si será la fiebre por la practicidad que últimamente parece rodear a todo el mundo, el cambio de década a la treintena o el esfuerzo por conseguir un cierto nivel de desprendimiento de las cosas materiales que no me hacen falta, pero cada día que pasa soy más defensora de tener en mi tocador pocos productos de belleza, pero eso sí, buenos, efectivos, fáciles de aplicar y a ser posible que me resuelvan más de un problema. Porque tradicionalmente a todas nos han enseñado que el colorete es para las mejillas, la máscara para las pestañas y el labial para los labios. Pero cuando observamos a los maquilladores profesionales maquillar a alguna de nuestras celebrities o influencers favoritas nos hemos dado cuenta de que para ellos es bastante habitual saltarse las normas y usar el mismo producto en varias partes de la cara, y algunas nos han sorprendido tanto que no podemos evitar comapartirlo con vosotras.

Sobre todo porque es la forma perfecta de ahorrar espacio en tu neceser, mucho más si tienes un viaje y necesitas ir ligera de equipaje. Y también es una buena solución de emergencia para esos días en los que se te ha acabado uno de tus productos favoritos y te das cuenta justo antes de salir de casa. Por todo ello te vamos a contar las diferentes aplicaciones que pueden tener los cosméticos que llevas usando toda la vida.

Vaselina

Vaselina tal tamaño pequeño (1,05 euros)

Vaselina tal tamaño pequeño FOTO: Gal

Es el protector para labios agrietados por excelencia, y aunque ya hemos contado la cantidad de funciones que tiene, a la hora de maquillarnos es perfecto para usarlo de máscara de pestañas si no tenemos la nuestra cerca. Consigue darles amplitud y a la vez brillo.

Pinta labios

Labial líquido en color rosa, de Boujoirs (6,45 euros)

Labial líquido en color rosa, de Boujoirs FOTO: Boujoirs

No importa que sea en formato líquido o en la tradicional barra, ya que los dos sirven por igual a la hora tanto de dar color a los labios como a las mejillas. Y si, puede ser el colorete perfecto que necesitas. Solo necesitas aplicar una suave línea en la zona (asegúrate de que el color te favorece y es discreto) y difuminar con la yema de los dedos desde la boca hasta la sien.

Sombra de ojos

Sombra de ojos de color intenso, de Kiko Milano (3,49 euros)

Sombra de ojos de color intenso, de Kiko Milano FOTO: Spring Studios

Este ha sido sin duda uno de nuestros descubrimientos favoritos e inesperados. Y es que hemos observado que los make-up artist usan las sombras como maquillaje de cejas, siempre que sea del mismo color. Pero también puede usarse como delineador si lo aplicas con un pequeño pincel.

Corrector

Corrector líquido de alta cobertura, de Yves Rocher (11,40 euros)

Corrector líquido de alta cobertura, de Yves Rocher FOTO: Yves Rocher

Aunque tradicionalmente lo usamos para las zonas que requieren más atención de nuestro rostro o para borrar imperfecciones, resulta que también puede ser una buena base de maquillaje. Mézclala con tu crema hidratante para conseguir la textura perfecta y extiéndela uniformemente por toda la cara.